Hạnh phúc ở vùng biên

Vâng lời Bác dặn cách đây 68 năm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc phường Lào Cai đang ra sức thi đua làm theo lời Bác dặn, nỗ lực xây dựng “Phường xã hội chủ nghĩa”.

Bác Hồ gặp gỡ thân mật và nói chuyện với đại biểu các dân tộc tỉnh Lào Cai. (Ảnh tư liệu)

Cuối tháng 9/1958, khi Lào Cai đang vui mừng với những thắng lợi của công cuộc khôi phục, phát triển kinh tế, bảo vệ thành quả cách mạng thì tin vui lớn đến với Nhân dân các dân tộc địa phương. Ngày 23/9/1958, chuyến tàu hỏa đặc biệt đến ga Làng Giàng, đưa Bác Hồ và phái đoàn của Chính phủ lên thăm Lào Cai.

Sáng ngày 24/9/1958, Bác đã gặp gỡ và nói chuyện với đại biểu Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai tại sân trụ sở Tỉnh ủy (đồi C117 xưa). Tại đây, hàng nghìn đại biểu, cán bộ công nhân, viên chức, đồng bào các dân tộc, Việt kiều ở Vân Nam (Trung Quốc) và các cháu thiếu nhi đã quây quần đông đủ, chờ mong Bác.

Sự kiện đón Bác lên thăm vào mùa thu cách đây 68 năm đã trở thành dấu ấn của vùng biên, là ký ức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc Lào Cai. Phường Lào Cai - nơi Người dừng chân năm xưa, từ lời dặn của Bác, nhịp sống mới đang hiện hữu với những sắc màu ấm no.

Mô hình “Phường xã hội chủ nghĩa” tại phường Lào Cai hướng tới xây dựng cộng đồng dân chủ, pháp quyền, kỷ cương, an toàn, xanh, số, mở, nhân văn, phát triển và hạnh phúc, với những đặc trưng cơ bản. Nổi bật trong mô hình này, Nhân dân là chủ thể, trung tâm và mục tiêu của sự phát triển.

Để hiểu rõ hơn về sự đổi thay trong cuộc sống của người dân, chúng tôi đến thăm gia đình bà Phan Thị Nhâm ở tổ dân phố 45, phường Lào Cai.

Là hộ nghèo, gia đình bà Nhâm trước đây sống trong căn nhà gỗ vách nứa đã xuống cấp. Ước mong lớn nhất của vợ chồng bà là có được ngôi nhà kiên cố, nhưng cố gắng mãi chưa thành.

Căn nhà của vợ chồng bà Nhâm rộng 56 m2, khánh thành hồi đầu năm 2026 là minh chứng cho thấy sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Từ sự hỗ trợ 85 triệu đồng của các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm, món quà đầy ý nghĩa ấy giúp vợ chồng bà Nhâm vơi bớt khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Không chỉ gia đình bà Nhâm, riêng 9 tháng năm 2026, đã có 14 căn nhà được xây dựng từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền phường Lào Cai trong giúp đỡ các hộ hoàn cảnh khó khăn xây nhà ở kiên cố.

Từ nguồn huy động xã hội hóa trên 1 tỷ đồng, những căn nhà trở thành nơi che nắng mưa cho các hộ gia đình để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Cùng với chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phường Lào Cai đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại, phục vụ Nhân dân. Chính quyền chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Mô hình “Phường xã hội chủ nghĩa” được cán bộ, đảng viên và Nhân dân kỳ vọng sẽ mang lại những đổi thay để vùng biên vững bước trên hành trình phát triển mới.

Bà Nguyễn Thị Mai, Chi bộ tổ dân phố 35 chia sẻ: Tôi rất phấn khởi khi phường được lựa chọn triển khai mô hình “Phường xã hội chủ nghĩa”. Tôi kỳ vọng mô hình sớm trở thành hiện thực, qua đó, giúp người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Lời Bác dặn năm xưa đã, đang và sẽ tiếp tục là “ngọn hải đăng” dẫn đường cho sự phát triển đi lên của phường Lào Cai hôm nay.