Bão Polo hút năng lượng từ vùng biển ấm biến thành siêu bão hiếm gặp

Theo đài CNN, sức gió duy trì của bão tăng lên 290 km/giờ vào chiều 22/9, tương đương với sức gió của hai siêu bão ở Tây Thái Bình Dương, đưa Polo trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay. Bão được tiếp thêm năng lượng từ các điều kiện khí quyển thuận lợi và vùng nước biển ấm hơn do hiện tượng El Nino mạnh gây ra.

Hình ảnh vệ tinh mắt bão Polo tăng cường độ thành bão Cấp 5 vào chiều 22/9 (nguồn: NOAA):

Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần khiến mùa bão trên Thái Bình Dương diễn biến đặc biệt mạnh. Các nhà khoa học nhận định tình trạng Trái Đất và đại dương ấm lên do lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch đang làm gia tăng nguy cơ các cơn bão mạnh lên nhanh chóng.

Tăng cường độ nhanh được định nghĩa là khi sức gió duy trì của một cơn bão tăng ít nhất 93 km/giờ trong vòng 24 giờ. Polo không chỉ đáp ứng mà còn vượt xa ngưỡng này, với sức gió tăng tới 177 km/giờ, từ 80 km/giờ khi còn là bão nhiệt đới lên 257 km/giờ, tương đương bão Cấp 5, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến sáng 22/9.

Sáng 22/9, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) nhận định tốc độ tăng cường độ của Polo là “thực sự đáng kinh ngạc” và thuộc nhóm những trường hợp nhanh nhất từng được ghi nhận tại khu vực Đông Bắc Thái Bình Dương. Năm 2015, bão Patricia lập kỷ lục về mức tăng cường độ trong 24 giờ tại khu vực này khi sức gió tăng 193 km/giờ. Polo có mức tăng tương đương bão Otis năm 2023, khi sức gió của cơn bão tăng 168 km/giờ trong 21 giờ trước khi đổ bộ và gây thiệt hại nghiêm trọng tại thành phố Acapulco của Mexico.

Ngày 22/9, tâm bão Polo ở cách thành phố Manzanillo của Mexico vài trăm km về phía Nam - Đông Nam. Dự báo, sức gió mạnh nguy hiểm của bão sẽ chủ yếu duy trì ngoài khơi khi Polo di chuyển theo hướng Tây Bắc, song song với bờ biển Mexico trong những ngày còn lại của tuần.

Trước đó, Polo di chuyển theo hướng Đông Nam nhưng dự kiến chuyển hướng sang Tây Bắc trong đêm 22/9. Mexico đã ban hành cảnh báo bão nhiệt đới đối với một số khu vực ven biển phía Tây Nam, nơi được dự báo có thể chịu ảnh hưởng của các điều kiện bão nhiệt đới từ sáng 23/9.

Mưa lớn được dự báo là tác động đáng kể nhất của bão Polo, có nguy cơ gây lũ lụt và sạt lở đất đe dọa tính mạng người dân. Tổng lượng mưa tại các bang Guerrero và Michoacán có thể đạt 76-152 mm, cục bộ lên tới 203 mm, đến hết ngày 24/9. Các khu vực ven biển thuộc các bang Oaxaca, Colima và Jalisco có thể ghi nhận lượng mưa 51-102 mm.