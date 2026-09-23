Mưa lớn kéo dài gây ngập sâu nhiều tuyến đường tại Cà Mau

Với lượng mưa lớn trên diện rộng kéo dài trong những ngày qua, nhiều tuyến đường tại các trung tâm tỉnh Cà Mau như: Phường Tân Thành, phường An Xuyên và phường Bạc Liêu ngập sâu trong nước, gây khó khăn cho nhiều hộ dân trong di chuyển, mua bán hàng hóa.

Bộ đội địa phương hỗ trợ người dân có xe gắn máy hư hỏng di chuyển qua đường ngập nước. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, số liệu quan trắc đo được từ sáng ngày 23/9 cho thấy tổng lượng mưa 24h qua tại một số trạm trong tỉnh như: Lương Thế Trân 188.2mm, Khánh Tiến 141.6mm, Tân Tiến 132.4mm, Đầm Dơi 109.4mm, Tạ An Khương Đông 106.4mm,… có nơi vượt trên 188.3 mm. Mưa liên tục đã khiến nhiều tuyến đường nội ô rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt, giao thông của người dân.

Ông Lê Văn Bông, người dân phường Tân Thành cho biết, trong nhiều ngày qua, trung tâm tỉnh Cà Mau liên tục có mưa, mưa liên tục làm một số tuyến đường trung tâm tỉnh như: Phan Ngọc Hiển, đường 3/2, đường Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Bùi Thị Trường,… ngập sâu khoảng 20 cm – 30 cm, có nơi ngập gần 40 cm làm ảnh hưởng giao thông trên địa bàn.

Cũng theo ông Lê Văn Bông, nhiều tuyến đường ngập sâu xe gắn máy bị hư hỏng, nước tràn vào một số nhà dân gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân ở khu vực trung tâm, nhất là vào giờ đưa đón học sinh tan trường. Ông Bông cũng kiến nghị, về lâu về dài ngành chức năng sớm có giải pháp tiêu thoát nước để hạn chế ảnh hưởng người dân khi lưu thông trên địa bàn.

Người dân hỗ trợ người già di chuyển qua những điểm ngập sâu tại tuyến đường trung tâm tỉnh Cà Mau. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Ông Huỳnh Minh Nhân, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau cho biết, trong sáng ngày 23/9, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên vùng biển tỉnh Cà Mau đang có xu hướng phát triển thêm và di chuyển theo hướng Tây Tây Nam.

Dự báo trong những giờ tới, các khối mây đối lưu này có khả năng gây mưa và dông cho các khu vực ven biển các phường, xã: Phan Ngọc Hiển, Đất Mới, Cái Đôi Vàm, Khánh Lâm, Tân Tiến, Đá Bạc,... Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2,0 m. Đặc biệt trong vài ngày tới sẽ xuất hiện đợt triều cường với cường độ rất mạnh

Ông Huỳnh Minh Nhân, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau thông tin thêm, dự báo lượng mưa sẽ giảm từ ngày 25/9 nhưng Cà Mau sẽ đối mặt với đợt triều cường mạnh (triều Rằm tháng 8 Âm lịch) bắt đầu từ ngày 27/9 đến 03/10/2026 với biên độ triều từ 3,0 - 3,6 m và tốc độ dòng chảy rất mạnh, nguy cơ rủi ro thiên tai do ngập lụt tại nhiều khu vực ở cấp độ 2. Do đó, nguy cơ gây ngập úng diện rộng tại các khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển, vùng ngoài đê bao là khó tránh khỏi; đồng thời có thể làm gia tăng sạt lở tại các khu vực ven sông, bờ biển.