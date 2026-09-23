Cất bốc, quy tập 69 hài cốt liệt sĩ tại xã Thanh Thủy

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang trực tiếp chỉ đạo công tác cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng tham gia chỉ đạo, động viên lực lượng làm nhiệm vụ có Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Lê Mạnh Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Thuỷ.

Điểm cao 685 nằm trên địa bàn xã Thanh Thủy, khu vực từng diễn ra những trận chiến đấu ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Các vị trí mộ tập thể được xác định trên cơ sở thông tin, sơ đồ và lời kể của các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên. Sau khi cất bốc, quy tập, hài cốt các liệt sĩ được đưa về nhà quàn của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để quản lý, chăm sóc, phục vụ công tác giám định, xác minh thông tin và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đại diện BCHQS tỉnh Tuyên Quang thực hiện nghi lễ thắp hương, cúng cơm cho các liệt sĩ. (Ảnh: BCHQS tỉnh Tuyên Quang)

Kết quả trên góp phần thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đội Tìm kiếm, Quy tập hài cốt liệt sĩ, lãnh đạo các địa phương thắp hương trước các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy. (Ảnh: BCHQS tỉnh Tuyên Quang)

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, đồng đội các liệt sĩ. Qua đó, tiếp tục khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.