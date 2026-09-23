Lắng nghe Nhân dân hiến kế xây dựng chính quyền gần dân, kiến tạo, phục vụ

Quang cảnh diễn đàn "Lắng nghe dân nói" - Ảnh: N.L

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, lắng nghe Nhân dân không chỉ dừng ở việc tiếp nhận ý kiến mà phải nhận diện đúng vấn đề, xác định rõ trách nhiệm, đề ra giải pháp và tạo chuyển biến cụ thể trong thực tế.

Trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra là chính quyền phải sâu sát cơ sở, cán bộ gần dân, hiểu dân; Mặt trận làm tốt vai trò tập hợp, phản ánh và giám sát việc giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các ý kiến tham gia trao đổi tại diễn đàn không chỉ phản ánh khó khăn, bất cập mà cần đề xuất những giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn.

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: N.L

Tại diễn đàn, Nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến, hiến kế trên các lĩnh vực cải cách hành chính, dịch vụ công, chuyển đổi số; quy hoạch, hạ tầng, môi trường; sản xuất, sinh kế; văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội.

Đáng chú ý, người dân hiến kế, đề xuất xây dựng “Điểm hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư”, các nhóm tình nguyện viên hỗ trợ chuyển đổi số tại tổ dân phố; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường, tạo sinh kế cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất.

Các đồng chí chủ trì diễn đàn "Lắng nghe dân nói" - Ảnh: N.L

Trong lĩnh vực đô thị, người dân đề nghị rà soát, tổ chức lại không gian sau sáp nhập, ưu tiên xử lý ngập úng, tăng cường phân loại rác tại nguồn, hướng tới tái chế, biến rác thải thành tài nguyên. Ở lĩnh vực du lịch, sáng kiến “Mỗi vùng quê một điểm đến” được đề xuất nhằm khai thác cảnh quan, sản vật, ẩm thực, nghề truyền thống và bản sắc văn hóa của từng địa phương để tạo thêm việc làm, thu nhập.

Người dân phát biểu ý kiến tại diễn đàn - Ảnh: N.L

Người dân phát biểu ý kiến tại diễn đàn - Ảnh: N.L

Đối với lĩnh vực văn hóa-xã hội, người dân kiến nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng thí điểm mô hình “Cộng đồng gắn kết sau sáp nhập” để địa phương tham khảo và nhân rộng, phát huy bản sắc văn hóa ở khu dân cư; đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Riêng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, người dân đề nghị chuyển mạnh từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, theo dõi hiệu quả sau khám, bảo đảm những trường hợp có nguy cơ được tư vấn, khám lại và điều trị kịp thời.

Tại diễn đàn, lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, trả lời những vấn đề Nhân dân phản ánh, kiến nghị.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến của Nhân dân - Ảnh: N.L

Phát biểu tiếp thu ý kiến của người dân tại diễn đàn, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, sát thực tiễn và đề nghị các sở, ngành tập trung xử lý những vấn đề thuộc phạm vi quản lý.

Đồng chí yêu cầu ngành Xây dựng trong quá trình điều chỉnh quy hoạch đô thị cần chú trọng không gian xanh, xử lý ngập úng đô thị; ngành Nông nghiệp và Môi trường rà soát quỹ đất, triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất theo nghị quyết của HĐND tỉnh, quan tâm đào tạo nghề, tạo sinh kế cho người dân bị thu hồi đất; đồng thời tăng cường tuyên truyền, thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn.

Đại biểu và Nhân dân tham dự diễn đàn - Ảnh: N.L

Ngành Công thương hỗ trợ phát triển các sản phẩm có lợi thế của địa phương, chuyển từ tư duy “sản xuất cái đang có” sang “sản xuất cái thị trường cần”. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn những điểm đến phù hợp với từng địa bàn, khai thác lợi thế để phát triển du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát cơ sở vật chất trường học sau sắp xếp, kịp thời khắc phục những bất cập, trong đó có tình trạng thiếu sách giáo khoa.

Phát biểu bế mạc diễn đàn, đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định, những ý kiến, sáng kiến của Nhân dân là cơ sở để các cấp, ngành tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ. Điều quan trọng sau mỗi cuộc đối thoại không chỉ là lắng nghe, mà phải chuyển những ý kiến xác đáng của Nhân dân thành giải pháp, hành động cụ thể, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.