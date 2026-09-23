Mỹ đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong ổn định Biển Đông

Sáng 23/9 tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao Việt Nam, Quỹ Konrad Adenauer (KAS) tại Việt Nam và Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, phối hợp tổ chức lễ khởi động dự án “Gìn giữ những giá trị chung toàn cầu: Thúc đẩy Ngoại giao biển tại Đông Nam Á”.

Dự án hướng tới thúc đẩy ngoại giao biển, tăng cường hợp tác khu vực và tạo thêm không gian cho hoạt động đối thoại, nghiên cứu của các chuyên gia và nhà hoạch định chính sách về các vấn đề liên quan đến Biển Đông.

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Phát biểu tại lễ khởi động dự án, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhận định Biển Đông có tầm quan trọng đặc biệt đối với cả Đông Nam Á và Mỹ.

“Biển Đông có tầm quan trọng đặc biệt đối với Đông Nam Á và Mỹ. Một phần ba thương mại toàn cầu đi qua các tuyến hàng hải trên vùng biển này, khiến nơi đây trở thành khu vực có vai trò trung tâm đối với sự thịnh vượng của hàng tỷ người, trong đó có người dân Mỹ,” Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks phát biểu.

Bà cũng cho rằng các quốc gia trong khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong quản lý vùng biển, từ tội phạm xuyên quốc gia, đánh bắt cá bất hợp pháp đến những căng thẳng phát sinh từ các yêu sách và tranh chấp trên biển.

“Giảm những căng thẳng này và giải quyết tranh chấp vì thế là điều thiết yếu để duy trì sự ổn định mà tất cả chúng ta đều mong muốn,” Đại sứ Mỹ nói.

Theo bà Jennifer Wicks, Washington tin rằng ổn định tại Biển Đông cần được thúc đẩy thông qua đồng thuận và hợp tác tập thể, trong đó ASEAN giữ vai trò trung tâm.

“Mỹ tin rằng cách tốt nhất để đạt được sự ổn định này là thông qua đồng thuận và các cách tiếp cận tập thể, với ASEAN đóng vai trò trung tâm, thay vì hành động đơn phương. Ngoại trưởng Marco Rubio đã tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 vào tháng 7 vừa qua, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác với ASEAN và các quốc gia thành viên trong những năm tới,” Đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu tại lễ khởi động dự án ngày 23/9. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Về phần mình, Đại diện Quỹ Konrad Adenauer (KAS) tại Việt Nam Lewe Paul cho biết dự án “Gìn giữ những giá trị chung toàn cầu: Thúc đẩy Ngoại giao biển tại Đông Nam Á” được triển khai trên ba trụ cột gồm “Bảo tồn”, “Giám sát” và “Kết nối”, thông qua các hoạt động nâng cao năng lực, đối thoại chính sách và nghiên cứu chung giữa các chuyên gia trong khu vực. Trong đó, Philippines phụ trách trụ cột giám sát, Malaysia dẫn dắt nội dung kết nối và Việt Nam phụ trách trụ cột bảo tồn.

Các chủ đề nghiên cứu dự kiến trải rộng từ bảo vệ môi trường biển, nhận thức tình hình trên biển đến cảng biển, vận tải biển, cáp ngầm và các công nghệ mới nổi.

Theo ông Lewe Paul, các thách thức trên biển không thể được giải quyết bởi một quốc gia riêng lẻ mà đòi hỏi đối thoại, minh bạch, xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các bên. “Nhiệm vụ của chúng ta không phải là giả vờ rằng những khác biệt không tồn tại. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo đảm rằng những khác biệt không cản trở sự hợp tác,” đại diện KAS phát biểu.

Đại diện Quỹ Konrad Adenauer (KAS) tại Việt Nam Lewe Paul phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Về phía Học viện Ngoại giao Việt Nam, Giám đốc Học viện Nguyễn Hùng Sơn cho biết dự án hướng tới ba mục tiêu chính: thúc đẩy ngoại giao biển, tăng cường hợp tác trong ASEAN và làm sâu sắc quan hệ giữa ASEAN với các đối tác lâu năm, tin cậy.

Theo ông, dự án sẽ tạo thêm cơ hội cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và những người làm công tác thực tiễn cùng trao đổi quan điểm, hiểu rõ hơn cách tiếp cận của nhau và xác định các lĩnh vực có thể hợp tác.

“Chúng tôi không kỳ vọng tất cả mọi người sẽ đồng thuận về mọi vấn đề. Nhưng điều quan trọng là chúng ta tiếp tục thảo luận, lắng nghe và cùng hợp tác trong những lĩnh vực mà chúng ta có thể,” Giám đốc Học viện Ngoại giao phát biểu.

Từ trái sang phải: Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Hùng Sơn, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks và Đại diện Quỹ Konrad Adenauer (KAS) tại Việt Nam Lewe Paul. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Quỹ Konrad Adenauer (Konrad-Adenauer-Stiftung – KAS) là một quỹ chính trị của Đức, hoạt động trong các lĩnh vực thúc đẩy pháp quyền, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế, được đặt theo tên cựu Thủ tướng Đức Konrad Adenauer.

KAS hiện có mạng lưới khoảng 100 văn phòng trên toàn thế giới và đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993. Trong hơn ba thập kỷ qua, KAS xây dựng mạng lưới hợp tác với các cơ quan Nhà nước, viện nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu chính sách và trường đại học tại Việt Nam. Các chương trình của KAS tập trung vào pháp quyền, chính sách đối ngoại và an ninh, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế cũng như hợp tác khu vực và quốc tế.

“Tại sao một quỹ chính trị của Đức lại tham gia một dự án về ngoại giao biển tại Đông Nam Á? Tôi nghĩ câu trả lời khá rõ ràng. Đức là một quốc gia thương mại lớn và vẫn là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Sự thịnh vượng và an ninh kinh tế của Đức phụ thuộc rất lớn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu đáng tin cậy, những tuyến hàng hải rộng mở và an toàn, cũng như một môi trường quốc tế ổn định. Định hướng chính sách của Chính phủ Đức đối với Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương xác định rõ khu vực này có ý nghĩa quan trọng cả về chính trị lẫn kinh tế,” ông Lewe Paul chia sẻ.