Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 23/9, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Nguyễn Tiến Vinh cho biết, năm 2026 đánh dấu tròn 50 năm kể từ khi Khoa Pháp lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập năm 1976 – tiền thân của Trường Đại học Luật ngày nay. Hành trình nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của nhà trường được bồi đắp bởi trí tuệ, tâm huyết, sự tận tụy và khát vọng phụng sự của nhiều thế hệ thầy và trò.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Luật, ĐHQGHN.

Từ những nền móng ban đầu, Trường Đại học Luật, ĐHQGHN từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật có uy tín của đất nước, nơi hội tụ đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học pháp lý có trình độ cao với hơn 90% giảng viên của trường có trình độ tiến sĩ trở lên, trong đó gần 43% giảng viên có học hàm giáo sự, phó giáo sư.

Uy tín học thuật của nhà trường còn được thể hiện qua chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, kiểm định chất lượng và mạng lưới hợp tác trong nước, quốc tế. Trong hai năm 2025 và 2026, lĩnh vực luật của ĐHQGHN được xếp trong nhóm 351–400 thế giới theo QS World University Rankings by Subject và Trường Đại học Luật, ĐHQGHN là cơ sở đào tạo luật duy nhất của Việt Nam hiện diện trong nhóm xếp hạng này trong hai năm liên tiếp.

Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hiệu tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cùng với đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, Nhà trường chú trọng nghiên cứu khoa học, tham vấn và tư vấn chính sách, tăng cường kết nối giữa nghiên cứu luật học với thực tiễn xây dựng và hoàn thiện thể chế. Các hoạt động học thuật trong chuỗi kỷ niệm 50 năm, trong đó có Diễn đàn Luật học Mùa thu 2026, tiếp tục đặt ra các vấn đề về đổi mới đào tạo luật, nghiên cứu liên ngành, tác động của công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và yêu cầu chuyển hóa tri thức pháp lý thành các giải pháp thể chế trong bối cảnh mới.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Trường Đại học Luật, ĐHQGHN xác định mục tiêu xây dựng nhà trường trở thành nơi quy tụ các chuyên gia pháp lý xuất sắc, trung tâm đào tạo và nghiên cứu tinh hoa về pháp luật, đồng thời là trung tâm tư vấn, tham vấn chính sách có uy tín; hướng tới mục tiêu thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới về lĩnh vực pháp luật vào năm 2035.

PGS.TS Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN cho hay, đất nước đang đứng trước những vấn đề mới và khó là xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển kinh tế tư nhân; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quản trị trí tuệ nhân tạo và dữ liệu; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; bảo vệ quyền, lợi ích quốc gia trong hội nhập sâu rộng. Mỗi vấn đề đều cần những khuôn khổ pháp lý có tầm nhìn, dựa trên bằng chứng, theo kịp thực tiễn và mở đường cho phát triển...

Nhà trường cần tạo bước chuyển rõ rệt về nghiên cứu và tư vấn chính sách. Trường Đại học Luật phải trở thành địa chỉ tin cậy để Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đặt hàng nghiên cứu, tham vấn, phản biện và đánh giá chính sách…

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Luật; trao Huân chương lao động hạng Ba cho PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, ĐHQGHN. Nhiều tập thể cá nhân xuất sắc của nhà trường đã được nhận Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN.