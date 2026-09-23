Xe khách tông liên hoàn rồi lật nghiêng, 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, tại Km1201+700 quốc lộ 1 (thuộc phường An Nhơn Bắc), xe khách BKS 77F-005.XX do anh Nguyễn Văn C. (SN 1990, trú tại phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Sau va chạm liên hoàn, xe khách bị lật nghiêng. Ảnh: N.C.

Khi đến khu vực ngã tư Gò Găng (Tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc), xe khách va chạm với xe máy BKS 77P2-04XX do ông Nguyễn Đình P. (SN 1963) điều khiển.

Sau va chạm, xe khách tiếp tục tông vào ô tô con BKS 60E-006.XX đang đỗ bên đường rồi bị lật nghiêng tại khu vực nút giao.

Vụ tai nạn khiến ông P. và một hành khách trên xe khách tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường An Nhơn Bắc phối hợp lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan tổ chức cứu hộ, đưa người bị nạn ra khỏi xe và bảo vệ hiện trường.

Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tai nạn liên hoàn ở Thanh Hóa, 1 người tử vong

UBND phường Quang Trung (Thanh Hóa) cho biết, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 23/9, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua phố Nguyễn Huệ, phường Quang Trung.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Vào thời điểm trên, xe tải màu trắng đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam thì bị một ô tô con màu đen bất ngờ từ phía sau lao tới, tông vào bên hông.

Cú tông mạnh khiến xe tải mất lái, lao sang làn đường ngược chiều, lên vỉa hè rồi tông sập tường nhà dân. Trong khi đó, nhiều ô tô và xe máy va chạm với nhau.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người đi xe máy tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương. Ngoài ra, 4 ô tô bị hư hỏng, gồm 2 ô tô con, 1 xe tải và một xe khách.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Trần Hoàn