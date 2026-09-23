Hà Nội cảnh báo dông lốc, miền Trung và Nam Bộ mưa lớn

Ảnh minh hoạ: Mekong ASEAN.

Nguy cơ thời tiết cực đoan tại Thủ đô

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia phát lúc 9h50 sáng 23/9, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh và radar thời tiết, cơ quan khí tượng ghi nhận dải mây đối lưu đang hoạt động mạnh và gây mưa trên khu vực các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Phúc Thọ cùng nhiều địa bàn lân cận. Vùng mây này đang có xu hướng phát triển và mở rộng nhanh chóng.

Trong vài giờ tới, hệ thống mây dông sẽ tiếp tục gây mưa rào cho các khu vực trên, sau đó lan rộng sang hàng loạt khu vực khác thuộc các huyện Ứng Hòa, Chương Mỹ, Thạch Thất và tiến vào khu vực nội thành gồm các quận Hoàng Mai, Thanh Trì cùng vùng lân cận. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn, đặc biệt đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh đi kèm trong mưa dông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong 10 ngày tới

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, về xu thế thời tiết trên đất liền từ nay đến ngày 24/9, khu vực Bắc Bộ chủ yếu duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi. Trọng tâm thời tiết xấu đang tập trung ở khu vực miền Trung và miền Nam. Cụ thể, dải đất từ Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk được dự báo có mưa to đến rất to. Tương tự, khu vực Nam Bộ, Lâm Đồng và Khánh Hòa cũng ghi nhận mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm theo nguy cơ cao về lốc, sét và mưa đá.

Nhận định dài hạn từ đêm 24/9 đến ngày 2/10, hình thái thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không có nhiều biến động lớn, tiếp tục duy trì mưa rào và dông rải rác. Đặc biệt là dải mưa lớn sẽ dịch chuyển và tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng với cường độ mưa vừa, mưa to cục bộ, sau đó xu hướng mưa mới bắt đầu giảm dần từ đêm 25/9.

Đối với các khu vực còn lại ở Trung Bộ và Nam Bộ, tình trạng mưa to cục bộ sẽ kéo dài đến khoảng ngày 26/9. Bước sang những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, thời tiết khu vực này sẽ chuyển sang trạng thái mưa rào và dông rải rác, trong đó thời gian mưa chủ yếu tập trung vào giai đoạn chiều và tối. Người dân trên cả nước tiếp tục được khuyến cáo nâng cao cảnh giác trước các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Thời tiết cả nước ngày 23/9 TP Hà Nội: Mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C. Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa to đến rất to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C. Cao nguyên Trung Bộ: Mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C. Nam Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. TP HCM: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31 độ C.