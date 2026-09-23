Quy định mới về điều kiện, cấp phép cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

Nghị định số 348/2026/NĐ-CP ngày 8/9/2026 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải. (Nguồn: Thông tin Chính phủ)

Nghị định số 348/2026/NĐ-CP thay thế Nghị định số 29/2017/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, nhằm hoàn thiện quy định về đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải, đáp ứng yêu cầu của pháp luật trong nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Nội dung nghị định cập nhật các yêu cầu mới liên quan đến đào tạo thuyền viên phục vụ trên tàu sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp; tàu cao tốc; phòng ngừa, ứng phó và xử lý hành vi quấy rối, bạo lực trên tàu. Các nội dung về tàu tự hành, an ninh mạng hàng hải và vận hành dựa trên dữ liệu cũng được cập nhật theo xu hướng phát triển công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng hải.

Đáng chú ý, nghị định tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thời gian và thành phần hồ sơ được cắt giảm theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hai thủ tục hành chính gồm cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện tổ chức hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và cấp lại Giấy xác nhận tổ chức đủ điều kiện cung ứng thuyền viên hàng hải được cắt giảm.

Nghị định cũng quy định kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả bằng bản điện tử, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận bản giấy; đồng thời cập nhật tên gọi của các cơ quan, đơn vị liên quan sau quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy.

Theo Bộ Xây dựng, các quy định mới nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, huấn luyện, tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải, góp phần phát triển nguồn nhân lực hàng hải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.