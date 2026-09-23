Dự báo thời tiết ngày 23/9
Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C; chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào, dông vài nơi. Trung Bộ có mưa dông, riêng khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía Đông một số tỉnh Nam Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại Lào Cai, ngày nắng, nền nhiệt tăng; một số khu vực vùng núi vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, nhất là chiều tối.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-239-post910134.html