Dự báo thời tiết ngày 23/9

Nhìn nhận về các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ ở Trung ương và địa phương vừa qua, ông Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho rằng, công tác cán bộ đang được thực hiện trên quan điểm “vì việc tìm người” chứ không phải “vì người tìm việc”. Dựa trên yêu cầu của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương thì phải bố trí cán bộ đáp ứng được các yêu cầu đó. Nếu cán bộ không đáp ứng được yêu cầu thì phải thay thế kịp thời.