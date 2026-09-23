Lâm Đồng nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì Hội nghị

Các đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi về công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch quý III, tập trung đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao đổi về công tác thông tin với báo chí

Trong quý III, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy chủ động đổi mới phương thức chỉ đạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ. Công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng được chú trọng; việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy được triển khai đồng bộ.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao đổi về công tác định hướng dư luận, phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng

Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá việc học tập nghị quyết; triển khai các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên internet và các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Lê Huy Toàn chia sẻ về vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực và đấu tranh phản bác thông tin xấu độc được triển khai đồng bộ. Đặc biệt, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 được tổ chức thành công, thu hút 4.291 tác phẩm ở cấp cơ sở, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng nhiều nhân tố tích cực, lực lượng nòng cốt từ cơ sở.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng chủ đề, sự kiện lớn trong quý IV, bảo đảm thông tin chính thống đi trước, đi cùng quá trình triển khai các chủ trương, chính sách lớn.

Đồng chí Bùi Thắng cũng yêu cầu tăng cường giám sát tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại Ban Chỉ đạo, Ban Công tác 35 các đảng ủy trực thuộc; kịp thời phát hiện, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn từ cơ sở. Đồng thời, chú trọng phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; kịp thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.