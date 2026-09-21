Hai tháng 'sa lầy' của Inter Miami

Inter Miami chìm trong chuỗi trận thất vọng tại MLS. Ảnh: Reuters.

Vòng 26 giải Nhà nghề Mỹ, Inter Miami bị San Diego cầm hòa 2-2 trên sân nhà sáng 21/9. Lionel Messi vừa ghi bàn thắng thứ 101 cho Inter Miami. Nhưng niềm vui cá nhân của siêu sao Argentina một lần nữa không thể che lấp vấn đề của đội bóng.

Messi ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 24 bằng một cú đá phạt trực tiếp đẹp mắt. Luis Suarez sau đó đưa Miami vượt lên ở phút 74, nhưng Anders Dreyer hoàn tất cú đúp chỉ tám phút sau để giữ lại một điểm cho đội khách.

Đây đã là trận hòa thứ tư liên tiếp của Inter Miami tại MLS. Điều đáng nói hơn nằm ở phong độ kéo dài gần hai tháng qua. Kể từ đầu tháng 8, Inter Miami chỉ thắng một trận tại MLS. Họ hòa Philadelphia 2-2, hòa Atlanta 2-2, hòa Chicago 1-1 và mới nhất là trận hòa San Diego 2-2. Tất cả những đối thủ này đều có thứ hạng kém xa Inter Miami ở thời điểm hai bên chạm trán.

Bên cạnh đó là hai thất bại trước Nashville và Toronto. Tổng cộng trong 9 trận MLS từ đầu tháng 8, Inter Miami chỉ có một chiến thắng, 6 trận hòa và 2 thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng của Messi đang đánh mất sự ổn định ở giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Inter Miami vẫn có khả năng ghi bàn nhờ sự trở lại của Messi, nhưng việc liên tục đánh rơi lợi thế khiến họ không thể tạo ra bước tiến rõ rệt trên bảng xếp hạng và kém đội đầu bảng Nashville tới 11 điểm. Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp các bình luận yêu cầu Chủ tịch David Beckham và ban lãnh đạo gia cố hàng thủ cho Miami.

Đội bóng của Chủ tịch Beckham không nên chỉ trông chờ vào Messi. Ảnh: Reuters.

Tính từ đầu mùa MLS, Miami có 12 chiến thắng, 4 thất bại và 10 trận hòa, giành 46 điểm, số trận hòa đã gần bằng số chiến thắng. Đây là dấu hiệu rõ ràng về một đội bóng thường xuyên để đối thủ kéo lại thế trận.

Messi vẫn làm phần việc của mình. Bàn thắng vào lưới San Diego là pha lập công thứ 20 của anh trong mùa giải, đồng thời là bàn thứ 101 cho Inter Miami. Chỉ bốn ngày trước, anh cũng ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Cruz Azul, giúp Miami vô địch Campeones Cup.

Miami lúc này không thiếu những khoảnh khắc của Messi, nhưng họ thiếu khả năng biến những khoảnh khắc đó thành chiến thắng. Trận hòa San Diego vì thế tiếp tục kéo dài một vấn đề đã xuất hiện suốt gần hai tháng. Messi vẫn ghi bàn, Suarez vẫn có thể lập công, nhưng Inter Miami đang thắng quá ít và hòa quá nhiều.

Với một đội bóng sở hữu những ngôi sao hàng đầu như Miami, chuỗi kết quả ấy rõ ràng chưa tương xứng với kỳ vọng. Và nếu Inter Miami không sớm tìm lại nhịp chiến thắng, những bàn thắng của Messi có thể chỉ còn mang ý nghĩa cứu vãn từng trận đấu.

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