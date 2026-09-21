Tuyên dương CLB bóng chuyền Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 vô địch U23 quốc gia

Giải bóng chuyền U23 quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 17-9, tại Quảng Ngãi. Với tài năng, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết, CLB Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 xuất sắc giành chức vô địch với thành tích 8 trận toàn thắng. Đây là chức vô địch thứ 2 liên tiếp của đội và là chức vô địch thứ 3 của đội sau 6 lần giải đấu được tổ chức.

Đại tá Vũ Ngọc Khương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Ngọc Khương ghi nhận, biểu dương các thành viên Ban chủ nhiệm, Ban huấn luyện, các vận động viên và lực lượng phục vụ đã nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn thử thách, giành được nhiều thành tích xuất sắc tại Giải bóng chuyền U23 quốc gia năm 2026.

Đại tá Vũ Ngọc Khương nhấn mạnh, kết quả của giải đấu là rất đáng tự hào; sự nỗ lực cố gắng của các đồng chí là rất đáng ghi nhận và biểu dương. Song, cũng không cho phép CLB ngủ quên trên chiến thắng bởi phía trước còn rất nhiều khó khăn, thách thức mới.

Binh chủng Thông tin Liên lạc tặng thưởng CLB.

Đại tá Vũ Ngọc Khương đề nghị trong thời gian tới, Ban lãnh đạo, Ban chủ nhiệm CLB cần tiếp tục quan tâm xây dựng CLB thực sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao; phải thường xuyên trao đổi, thống nhất trong mọi hoạt động, mọi nhiệm vụ. Cần tiếp thu các ý kiến phản ánh, đóng góp để kịp thời khắc phục, điều chỉnh những hạn chế, những điểm yếu chưa hợp lý. Không để những tồn tại, hạn chế của giải này lại vẫn tiếp tục diễn ra ở giải sau…

Đại tá Vũ Ngọc Khương trao Bằng khen của Tư lệnh Binh chủng Thông tin Liên lạc tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Đại tá Vũ Ngọc Khương đề nghị các vận động viên chấp hành nghiêm các quy chế, quy định của CLB và Ban huấn luyện. Từng cá nhân phải luôn nêu cao trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong luyện tập, trong thi đấu và trong sinh hoạt hằng ngày. Cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao; xây dựng tốt tinh thần đồng đội theo hướng: "Một đội bóng mạnh không nằm ở một ngôi sao mà là ở sự đoàn kết".

Bộ Tham mưu Binh chủng Thông tin Liên lạc tặng Giấy khen tới 5 cá nhân xuất sắc.

Lãnh đạo Binh chủng Thông tin Liên lạc, Phòng Thể dục thể thao (Cục Quân huấn-Nhà trường) cùng các thành viên đội bóng chuyền U23 Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19.

Tại hội nghị, Đại tá Vũ Ngọc Khương trao Bằng khen của Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc tặng 1 tập thể, 7 cá nhân; Bộ Tham mưu Binh chủng Thông tin Liên lạc tặng Giấy khen 5 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Giải bóng chuyền U23 quốc gia 2026.