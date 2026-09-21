Khi Arsenal “nghẹt thở”

Ngoại hạng Anh lại có thêm một “nạn nhân” minh chứng cho sự khắc nghiệt của giải đấu, và lần này thậm chí còn là nhà đương kim vô địch Arsenal cùng với toàn bộ “binh hùng tướng mạnh” của họ. Mọi chuyện đơn giản chỉ là thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã bị “nghẹt thở” trước một Brighton gây sức ép với cường độ cao tới những giây phút cuối cùng.

Arsenal đã có trận đại bại trước một Brighton tổ chức gây sức ép tầm cao rất tốt. (Nguồn: Wikimedia Commons).

Mikel Arteta đã rất cẩn trọng đối với Brighton khi cho ra sân đội hình mạnh nhất mà vị huấn luyện viên này có trong tay. Với 3 trận thắng liên tiếp trên các mặt trận của thầy trò huấn luyện viên Fabian Hurzeler, trong đó đáng chú ý có trận lội ngược dòng trước Manchester United tại cúp Liên đoàn, thì Brighton đang có một phong độ thi đấu không thể xem thường. Nhưng có vẻ như sự cẩn trọng ấy vẫn là chưa đủ.

Arsenal có đủ sự tự tin khi đối mặt với Brighton, bởi họ chưa từng để thua trước câu lạc bộ này trong 5 lần gặp gỡ trước đó, với 2 trận hòa và 3 trận thắng, đặc biệt là Arsenal đã có chiến thắng trong 3 lần gặp Brighton gần nhất. Nhưng Ngoại hạng Anh là vậy, trong một ngày đẹp trời, khi các cầu thủ Brighton đạt được tình trạng thể lực cùng phong độ tốt nhất, khả năng tạo sức ép của họ có thể khiến bất cứ ông lớn Ngoại Hạng Anh nào cảm thấy “nghẹt thở”, kể cả nhà đương kim vô địch.

Mikel Arteta đã cho ra sân gần như các hảo thủ mà ông đang có trong tay, với những Bukayo Saka, Martin Odegaard, Eberechi Eze, Kai Havertz… trên hàng công, cùng bộ đôi tiền vệ trung tâm tốt nhất mà Arsenal có là Declan Rice và Bruno Guimaraes, nhưng những gì mà họ làm được chỉ là sự nhỉnh hơn một chút về mặt kiểm soát bóng với 60% thời lượng bóng, còn lại là sự vượt trội về khả năng tấn công cùng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Brighton với 17 lần dứt điểm 5 lần dứt điểm chính xác tạo nên 3 bàn thắng, so với 11 lần dứt điểm 2 lần dứt điểm chính xác và không có bàn thắng nào của Arsenal.

Vậy điều gì đã xảy ra với Arsenal? Đơn giản là họ không thể “chịu nổi nhiệt” với khả năng pressing cường độ cao của các cầu thủ trẻ khỏe Brighton. Có một thông số rất đáng chú ý đó là khả năng tranh chấp ở khu vực trước vòng cấm địa, khi Arsenal có 19 lần chiến thắng tranh chấp từ đó tạo nên 1 lần dứt điểm, còn của Brighton là 41 lần chiến thắng tranh chấp từ đó tạo nên 5 lần dứt điểm. Thông số này nói lên điều gì? Đó chính là khả năng vây ráp tạo sức ép để đoạt bóng 2 của Brighton vượt trội hơn hẳn Arsenal.

Thực tế trên sân cho thấy, khi bóng văng ra sau một pha tấn công trước khung thành Arsenal, một khi có cầu thủ nào của Arsenal nhận được bóng thì lập tức có từ 2 đến 3 cầu thủ Brighton lập tức tổ chức bao vây tạo sức ép để đoạt bóng. Với khả năng gây sức ép rất nhanh và mạnh, các cầu thủ Brighton đã tạo nên áp lực khổng lồ đối với các cầu thủ Arsenal nhận bóng, nếu không thể thoát pressing kéo bóng lên trên thì bóng vẫn còn nằm trong vòng nguy hiểm và cơ hội vẫn còn nguyên đối với Brighton.

Có một nguyên tắc là bóng 2 rất quan trọng đối với bên tấn công, nếu bên nào kiểm soát được bóng 2 tốt hơn, thì khả năng chiến thắng của bên đó sẽ cao hơn rất nhiều. Đơn giản là bởi kiểm soát được bóng 2 đồng nghĩa với việc kiểm soát được khu vực nửa sân phía phần sân đối phương, kiểm soát được phần sân trước vòng cấm địa của đối phương, cũng đồng nghĩa với khả năng duy trì trạng thái tấn công, duy trì được sức ép tấn công liên tục, từ đó ép đối phương để lộ ra sơ hở. Mà một khi vừa không thể khống chế được bóng 2, vừa để lộ ra sơ hở, thì đó là khoảng cách tuyệt hảo dành cho đối phương dứt điểm.

Có thể nói, một Brighton trẻ khỏe đã dùng lối chơi pressing tầm cao sở trường của họ ép cho Arsenal “thở không ra hơi”, để rồi đại bại. Nên nhớ Brighton chỉ thi đấu thêm tại cúp Liên đoàn, còn Arsenal đang phải thi đấu với cường độ 3 ngày 1 trận khi phải thi đấu thêm ở cúp Liên đoàn lẫn Champions League. Với cường độ thi đấu như vậy, các Pháo thủ đã “chịu không nổi nhiệt”.

Không chỉ là vấn đề về cường độ thi đấu, mà cũng phải nhìn lại bộ đôi tiền vệ trung tâm của Arsenal là Declan Rice và Bruno Guimaraes, đều là những cầu thủ không quá mạnh trong khả năng thoát pressing. Đó có thể là mẫu cầu thủ giỏi tranh chấp, giỏi thu hồi bóng, thậm chí giỏi cả hỗ trợ tấn công…, nhưng một khi đối mặt với những pha gây sức ép căng tới mức… khốc liệt thì họ lại thiếu đi những pha thoát pressing thực sự mượt mà.

Dù là một trận thua đau, nhưng nói cho cùng thì cũng chưa tạo nên ảnh hưởng quá lớn khi đây chỉ mới là giai đoạn đầu của mùa giải. Nhưng có lẽ đây là một trận thua nên có đối với Pháo thủ, nó như một cú tát để họ tỉnh táo lại, để họ bước những bước chạm đất chứ không “lơ lửng” sau chức vô địch ở mùa giải trước nữa. Rút ra bài học sau thất bại để sửa đổi chắc chắn là điều mà thầy trò Mikel Arteta phải làm ngay lập tức.