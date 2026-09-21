ASIAD 2026: Nếu không thắng U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam có cơ hội vào Tứ kết?

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan vào 12h trưa ngày 22/9 ở lượt trận cuối bảng C, môn bóng đá nam ASIAD 2026. Trước đối thủ đang dẫn đầu bảng, U23 Việt Nam có buộc phải thắng mới giành vé vào Tứ kết không?

Câu trả lời là không. Với 4 điểm sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Uzbekistan là chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận U23 Kuwait - U23 Philippines diễn ra cùng giờ.

U23 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với U23 Uzbekistan. Ảnh: Vĩnh Xuân/ TPO.

Hòa U23 Uzbekistan là U23 Việt Nam có thể vào Tứ kết

Trước lượt trận cuối, U23 Uzbekistan dẫn đầu bảng C với 6 điểm sau 2 trận thắng và đã chắc chắn có vé vào Tứ kết. U23 Việt Nam đứng thứ hai với 4 điểm, trong khi U23 Kuwait có 1 điểm và U23 Philippines chưa có điểm.

Nếu hòa U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ có 5 điểm. Khi đó, U23 Kuwait dù thắng U23 Philippines thì cũng chỉ có tối đa 4 điểm. Trong trường hợp này, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đứng Nhì bảng và giành quyền vào Tứ kết.

Nếu thắng U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ có 7 điểm và sẽ vượt chính đối thủ để chiếm ngôi Nhất bảng C.

Nếu hòa U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam chắc chắn vào Tứ kết. Ảnh: TPO.

Nếu U23 Uzbekistan thắng, U23 Việt Nam vẫn chưa chắc hết cơ hội

Đây mới là kịch bản phức tạp hơn. Nếu thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ khép lại vòng bảng với 4 điểm và phải dựa vào kết quả trận U23 Kuwait - U23 Philippines để xem mình có được đi tiếp không.

Nếu U23 Kuwait không thắng U23 Philippines, U23 Việt Nam vẫn đứng Nhì bảng và giành vé vào Tứ kết.

Nếu U23 Kuwait thắng thì sẽ có 4 điểm, bằng U23 Việt Nam, và khi đó các chỉ số phụ sẽ quyết định thứ hạng. U23 Việt Nam hiện có hiệu số bàn thắng bại là +2, còn U23 Kuwait có hiệu số là -2.

U23 Uzbekistan đang đứng đầu bảng C sau 2 lượt trận. Ảnh: TPO.

Như vậy, ngay cả khi U23 Uzbekistan thắng thì U23 Việt Nam vẫn có cơ hội vào Tứ kết. Tuy nhiên, cách đơn giản nhất để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tự quyết định tấm vé của mình là giành ít nhất 1 điểm ở lượt trận cuối này.