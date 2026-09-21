Đội tuyển nữ Việt Nam: Tấm vé tứ kết và giá trị của một trận hòa

Trước khi bước vào trận đấu với Thái Lan tối 21/9, Đội tuyển nữ Việt Nam đứng trước bài toán không đơn giản. Sau hai thất bại trước Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc buộc phải hướng đến một kết quả có lợi trước đối thủ quen thuộc ở khu vực Đông Nam Á nếu muốn tiếp tục hành trình tại ASIAD 20.

Kết quả hòa 0-0 giữa Bangladesh và Myanmar ở bảng F trước đó bất ngờ mở ra cơ hội cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Khi hai đội bóng này cùng không có điểm, chỉ cần hòa Thái Lan, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành tấm vé vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Và trong 90 phút tại Osaka, mục tiêu ấy đã được hoàn thành.

Các cô gái Việt Nam cầm hoà tuyển nữ Thái Lan trong lượt trận thứ 3 tại ASIAD 20. Ảnh: FAT.

Những thất bại trở thành bài học quý

Nhìn vào hành trình của Đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 20, hai trận thua đầu tiên chắc chắn không phải kết quả mà đội bóng mong muốn. Tuy nhiên, cần đặt những thất bại ấy trong bối cảnh hiện tại của bóng đá nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng. Việc trẻ hóa đội hình đồng nghĩa đội bóng phải chấp nhận một khoảng thời gian nhất định để những cầu thủ mới tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện khả năng phối hợp và thích nghi với yêu cầu thi đấu ở cấp độ cao, đồng thời tồn tại những hạn chế về tổ chức phòng ngự, khả năng tận dụng cơ hội và chuyển đổi trạng thái...

Trong bối cảnh ấy, thất bại trước Nhật Bản là kết quả phản ánh rõ khoảng cách chuyên môn giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. Trong khi trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) cũng không đem lại điểm số. Những kết quả này cho thấy quá trình trẻ hóa không thể lập tức tạo ra một tập thể đủ sức duy trì sự ổn định trước những đối thủ hàng đầu châu lục.

Điều quan trọng hơn là sau những thất bại ấy, Đội tuyển nữ Việt Nam không đánh mất cơ hội của mình. HLV Hoàng Văn Phúc đã yêu cầu các học trò nhanh chóng hồi phục, sửa chữa những sai lầm và hướng sự tập trung vào trận đấu quyết định với Thái Lan.

Đội tuyển nữ Việt Nam chưa có màn trình diễn tốt nhưng đó là điều chấp nhận được khi quá trình trẻ hoá lực lượng vẫn đang được tiến hành. Ảnh: FAT.

Không vượt trội, nhưng đủ bản lĩnh để đi tiếp

Trận đấu với Thái Lan cho thấy Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn trở lại vị thế cạnh tranh cao hơn. Đây không phải màn trình diễn mà đội bóng hoàn toàn áp đảo đối thủ. Trong phần lớn thời gian hiệp 1, Thái Lan kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra sức ép đáng kể. Đội tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công, tổ chức đội hình tương đối thấp để hạn chế khoảng trống phía sau hàng thủ. Thậm chí, nữ Thái Lan có cơ hội đáng kể ở phút 29, nhưng pha dứt điểm cận thành của Kanyanat đưa bóng đi chệch cột dọc.

Sự thận trọng ấy là dễ hiểu bởi tính chất đặc biệt của trận đấu. Thái Lan buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp, trong khi Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cần một trận hòa. Bởi vậy, ưu tiên bảo đảm sự an toàn bên phần sân nhà là lựa chọn hợp lý.

Nhưng điều đáng ghi nhận là Đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ co cụm trong suốt trận đấu. Sau giờ nghỉ, HLV Hoàng Văn Phúc yêu cầu các học trò đẩy đội hình lên cao hơn. Những sự điều chỉnh nhân sự với Vũ Thị Hoa, Trúc Hương và Thu Xuân cũng giúp lối chơi trở nên thanh thoát hơn. Đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu tạo được những tình huống đáng chú ý, trong đó có pha Hải Yến có cơ hội ở phút 61 và cú đánh đầu nguy hiểm của Huỳnh Như ở phút 75.

Những cơ hội ấy không đủ để tạo ra bàn thắng, nhưng cho thấy Đội tuyển nữ Việt Nam đã biết cách điều chỉnh để ứng phó với thế trận. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là không để thủng lưới.

Tuyển nữ Thái Lan dù nỗ lực nhưng vẫn không thể thắng các cô gái áo đỏ. Ảnh: FAT.

Tấm vé đi tiếp: Phần thưởng cho nỗ lực

Hoà 0-0 trước Thái Lan không phải một kết quả để Đội tuyển nữ Việt Nam có thể hài lòng nếu chỉ xét trên phương diện chuyên môn. Đội bóng chưa thể hiện được sự vượt trội trước đối thủ cùng khu vực, thậm chí có thời điểm phải chịu sức ép đáng kể. Nhưng trong một giải đấu mà mục tiêu trước mắt là đi tiếp, kết quả cuối cùng lại mang một giá trị khác.

Tấm vé tứ kết giúp Đội tuyển nữ Việt Nam có thêm ít nhất một trận đấu ở sân chơi châu lục. Với một đội bóng đang trẻ hóa, mỗi trận đấu như vậy đều có giá trị về kinh nghiệm. Các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội thi đấu trong môi trường áp lực cao, trong khi ban huấn luyện có thêm cơ sở để đánh giá khả năng thích ứng của đội hình sau quá trình chuyển giao.

Quan trọng hơn, cách Đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua thời điểm khó khăn cũng cho thấy đội bóng vẫn duy trì được sự tập trung sau hai thất bại liên tiếp. Từ một tình thế tưởng như bất lợi, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã tận dụng cơ hội và bảo vệ được tỷ số hòa trong một trận đấu mà Thái Lan chịu áp lực phải thắng.

Con đường phía trước chắc chắn khó khăn hơn khi Đội tuyển nữ Việt Nam phải gặp Trung Quốc ở tứ kết. Nhưng trước khi nghĩ đến đối thủ tiếp theo, tấm vé đi tiếp đã là một kết quả tích cực đối với tập thể đang trong quá trình xây dựng lại.

Bóng đá nữ Việt Nam không thể kỳ vọng một thế hệ mới lập tức tái hiện tất cả những gì thế hệ trước từng làm được. Quá trình trẻ hóa cần thời gian, và những trận đấu như cuộc so tài với Thái Lan chính là môi trường để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, học cách chịu áp lực và tìm kiếm sự ổn định.

Vì thế, trận hòa 0-0 có thể chưa phải câu trả lời cho sức mạnh thực sự của Đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 20. Nhưng đó là một bước đi cần thiết: không quá hào nhoáng, song đủ để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục hành trình và có thêm cơ hội kiểm chứng thế hệ mới ở sân chơi châu lục.