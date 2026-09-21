Chuyển giao đội bóng đá nữ Đăk Đoa cho CLB Hoàng Anh Gia Lai

Đại diện CLB Hoàng Anh Gia Lai, lãnh đạo xã Đăk Đoa thực hiện nghi thức ký chuyển giao đội bóng

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng đá nữ xã Đăk Đoa cho CLB Hoàng Anh Gia Lai là bước ngoặt quan trọng, tạo tiền đề nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng bài bản, chuyên nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Thể thao LPbank Hoàng Anh Gia Lai khẩn trương tiếp nhận đội bóng, xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện chuyên sâu, khoa học, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, thể lực và bản lĩnh thi đấu cho các vận động viên. Đồng thời, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dinh dưỡng, y tế và hậu cần để các vận động viên an tâm tập luyện, thi đấu và cống hiến.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trao áo đấu mới cho các cầu thủ đội bóng đá nữ Đăk Đoa

Về phía Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng đá nữ Đak Đoa sẽ được phát triển từng bước trên nền tảng bóng đá phong trào. CLB xác định xây dựng môi trường tập luyện thường xuyên, có quản lý, đào tạo và định hướng chuyên môn bài bản; đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ ổn định cuộc sống, yên tâm theo đuổi đam mê.

Đội bóng cũng sẽ được tạo điều kiện tham gia các giải đấu, trận giao hữu và những sân chơi phù hợp nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, từng bước tiếp cận môi trường thi đấu đỉnh cao.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho tập thể Đội bóng đá nữ Đăk Đoa

Tại lễ chuyển giao, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn HAGL, cho biết mục tiêu của Hoàng Anh Gia Lai là từng bước xây dựng đội bóng đủ nền tảng để tham dự Giải vô địch quốc gia vào năm 2027.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho tập thể đội bóng đá nữ Đak Đoa vì thành tích giành ngôi á quân Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I-2026.

10 huấn luyện viên, vận động viên của đội bóng cũng được tặng Bằng khen vì có thành tích nổi bật tại giải. Ngoài ra, hai cầu thủ của CLB Hoàng Anh Gia Lai là thủ môn Trần Trung Kiên và trung vệ Đinh Quang Kiệt được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại Hyundai ASEAN Cup 2026.

Hà Vy