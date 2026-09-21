Hòa Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Việt Nam chủ động triển khai lối chơi chắc chắn, kiểm soát bóng tương đối tốt ở khu vực giữa sân và hạn chế không gian hoạt động của các cầu thủ Thái Lan. Hàng phòng ngự với sự xuất hiện của Diễm My và thủ môn Kim Thanh thi đấu tập trung, hóa giải phần lớn các tình huống lên bóng của đối thủ.

Trận hòa 0-0 này giúp nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết.

Cơ hội đáng kể đầu tiên thuộc về Thái Lan khi Kanyanat có pha đệm bóng chệch cột dọc ở phút 29. Việt Nam sau đó đáp trả bằng một số tình huống tấn công, trong đó Hải Yến từng nhận bóng trong vòng cấm nhưng không thể dứt điểm. Ngân Thị Vạn Sự cũng thử vận may bằng cú sút xa nhưng không thắng được thủ môn đối phương.

Sang hiệp hai, Thái Lan tiếp tục gây sức ép nhưng không tạo ra được cơ hội đủ rõ ràng để phá vỡ thế bế tắc. Kim Thanh có một số pha ra vào hợp lý, trong khi các hậu vệ Việt Nam liên tục hỗ trợ bọc lót. Đáng chú ý, Diễm My kịp thời lùi về can thiệp ở phút 79, ngăn một cầu thủ Thái Lan thoát xuống nguy hiểm.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng có cơ hội đáng kể ở phút 61 khi Nguyễn Thị Hoa thoát xuống rồi căng ngang cho Hải Yến, nhưng thủ môn Thái Lan kịp thời can thiệp. Huỳnh Như sau đó có pha đánh đầu đưa bóng đi ngang khung thành nhưng bị thổi việt vị.

Không đội nào tìm được bàn thắng trong những phút còn lại. Chung cuộc, Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 và kết quả này đủ để đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026. Đối thủ kế tiếp của chúng ta là Trung Quốc vào ngày 25/9 tới.