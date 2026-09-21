'Hành trình kép' nữ sinh chuyên Văn chinh phục đỉnh cao Pickleball thế giới

Nữ sinh Trần Huy Bảo Châu vừa đạt nhiều thành tích trong học tập khối chuyên Văn, vừa đạt những giải thưởng cao của Pickleball quốc tế. (Ảnh: NVCC)

Ở tuổi 15, em đã ghi dấu ấn tại nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, trong đó nổi bật là chức vô địch nội dung đơn nữ U18 tại Heineken Pickleball World Cup 2026 vừa được tổ chức ở Đà Nẵng. Đằng sau những tấm huy chương là hành trình của một cô gái trẻ biết đặt mục tiêu, kiên trì theo đuổi và từng bước học cách cân bằng giữa sách vở với sân đấu.

Trần Huy Bảo Châu (SN 2011, quê quán xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, sinh ra và lớn lên tại Phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị). Bảo Châu hiện là học sinh lớp 10 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Khoa học Huế (thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế).

Không chỉ sở hữu nền tảng học tập đáng nể mà còn là gương mặt nổi bật của thể thao Việt Nam khi xuất sắc giành danh hiệu vô địch tại giải Pickleball World Cup 2026. Hành trình vượt qua áp lực tâm lý, cân bằng giữa nghiệp đèn sách và con đường thi đấu thể thao chuyên nghiệp của em là minh chứng sinh động cho bản lĩnh và khát vọng của thế hệ trẻ.

Từ "đường đua xanh" đến sân đấu Pickleball

Bắt đầu gắn bó với thể thao từ năm lớp 3, môn bơi lội, Bảo Châu từng sở hữu bộ sưu tập thành tích ấn tượng với gần 50 huy chương các loại. Trong đó, em xuất sắc giành 3 Huy chương Đồng cấp quốc gia tại Hội khỏe Phù Đổng cùng hơn 11 Huy chương Vàng ở các giải đấu cấp tỉnh tại tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị.

Bảo Châu sở hữu nền tảng thể lực dẻo dai qua môn bơi lội. (Ảnh: NVCC)

Nền tảng thể lực dẻo dai tích lũy từ những năm tháng rèn luyện trên "đường đua xanh " sau này đã trở thành bệ phóng quan trọng giúp nữ sinh nhanh chóng bắt nhịp khi bước sang một bộ môn hoàn toàn mới.

Em Trần Huy Bảo Châu đạt nhiều huy chương tại các giải bơi toàn quốc. (Ảnh: NVCC)

Cơ duyên đưa Bảo Châu đến với Pickleball diễn ra khá tình cờ vào cuối năm 2024. Trong một buổi chiều đi tập bơi như thường lệ nhưng bể bơi bất ngờ đóng cửa, ông Trần Tự Lực đã đưa con gái đến trải nghiệm tại một sân Pickleball mới mở ở Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (nay là phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị). Ngay trong lần đầu tiên cầm vợt chơi thử, người bố đã sớm nhận ra tố chất đặc biệt cùng tiềm năng phát triển của con gái nên đã quyết định định hướng cho em tập luyện bài bản.

Xác định đây không phải là cuộc dạo chơi thử cho biết, Bảo Châu đặt mục tiêu thi đấu rõ ràng và bước vào quá trình rèn luyện nghiêm túc. Em duy trì mật độ tập luyện từ 1 đến 2 giờ mỗi ngày.

Những ngày lịch học văn hóa dày đặc, nữ sinh tự rèn thể lực tại nhà hoặc tập bóng với tường, với dụng cụ tập; khi có thời gian rảnh vào buổi tối, em lại cùng bố ra sân tập luyện kỹ thuật. Lịch trình hoạt động của em càng trở nên căng thẳng hơn trong giai đoạn lớp 8 và lớp 9 khi em vừa phải ôn thi vào đội tuyển học sinh giỏi Văn, vừa duy trì phong độ thể thao.

Điểm tựa gia đình và những bước tiến trên sân đấu quốc tế

Do lịch học văn hoá nên không thể đưa con đến các điểm tập của các huấn luyện viên chuyên nghiệp, ông Trần Tự Lực đã trực tiếp trở thành người “huấn luyện viên” đặc biệt, đồng hành cùng con gái trong mọi buổi tập, trong những giờ không bận lịch học văn hoá để rèn luyện cả thể lực lẫn kỹ thuật chuyên môn. Không chỉ dừng lại trên sân tập, sự sát cánh của gia đình còn hiện diện trong mọi chuyến thi đấu xa nhà, trở thành nguồn tự hào và động lực lớn nhất đối với nữ sinh.

Với Bảo Châu, mỗi tấm huy chương giành được đều mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt bởi đằng sau hào quang chiến thắng luôn có sự cổ vũ, đồng hành kiên định từ bố mẹ.

Em Trần Huy Bảo Châu bên người bố luôn sát cánh trong các hoạt động của con. (Ảnh: NVCC)

Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng điểm tựa tinh thần vững chắc đã giúp Bảo Châu tự tin bước ra các đấu trường quốc tế lớn. Tại đây, em có cơ hội chạm trán với nhiều vận động viên dày dạn kinh nghiệm đến từ nhiều quốc gia.

Nhận thức rõ sự chênh lệch về trình độ cũng như bản lĩnh thi đấu của các đối thủ quốc tế vốn được cọ xát liên tục, nữ sinh chuyên Văn không xem đó là rào cản mà coi là cơ hội quý giá để học hỏi kỹ năng, chiến thuật và phong cách giao tiếp.

Dẫu vậy, thử thách lớn nhất mà em phải đối mặt đôi khi lại đến từ chính tâm lý của bản thân. Trong những trận chung kết căng thẳng, trước sức ép từ đối thủ mạnh và đám đông khán giả, em không tránh khỏi cảm giác rụt rè, lo lắng và phải tự mình nỗ lực vượt qua rào cản tâm lý. Nhờ sự động viên kịp thời từ gia đình, Bảo Châu đã từng bước giải tỏa áp lực để thi đấu bùng nổ.

Bảo Châu trên sân thi đấu Pickleball. (Ảnh: NVCC)

Dấu mốc chói lọi nhất trong sự nghiệp thể thao của em là khi đại diện cho Việt Nam xuất sắc giành giải Nhất nội dung đơn nữ U18 tại giải Heineken Pickleball World Cup 2026 diễn ra ở Đà Nẵng.

Những giải đấu và giải thưởng Pickleball quốc tế với cô nữ sinh lớp 10. (Ảnh: NVCC)

Sau gần 2 năm thi đấu Pickleball, Bảo Châu đã giành gần 100 huy chương ở các giải đấu trong nước và quốc tế, trong đó nổi bật là 1 HCV và 2 HCB tại giải Heineken Pickleball World Cup 2026; 1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ tại giải Pickleball Thiếu niên châu Á mở rộng; 17 HCV cấp Quốc gia cùng nhiều huy chương ở các giải mở rộng.

Những “chiến công” và thành tích hôm nay không chỉ khẳng định tài năng của Bảo Châu mà còn đưa tên tuổi của em trở thành một trong những gương mặt trẻ triển vọng hàng đầu của môn Pickleball.

Gia đình đồng hành và chúc mừng Bảo Châu cùng đồng đội vô địch giải Slay Pickleball Tournament 2025 tại TP Đà Nẵng. (Ảnh: NVCC)

Bản lĩnh chuyên Văn và tầm nhìn song hành cùng thể thao

Điều khiến Bảo Châu trở nên đặc biệt là thành tích thể thao đỉnh cao không hề làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến con đường học vấn của em. Trong suốt 9 năm học phổ thông cơ sở, Bảo Châu duy trì thành tích học sinh xuất sắc, đồng thời đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn. Đặc biệt, em từng nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (cũ), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và nhiều giấy khen khác.

Là học sinh từng đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp THCS và sở hữu điểm số đầu vào ấn tượng, Bảo Châu hiện là học sinh lớp 10 chuyên Văn tại Trường THPT chuyên Khoa học Huế (thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế).

Bảo Châu là học sinh lớp 10 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Khoa học Huế.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào trường chuyên quan trọng, đầu năm 2026, nữ sinh từng đưa ra quyết định chủ động tạm dừng thi đấu khoảng nửa năm để dồn toàn bộ sức lực cho việc học. Ngay sau khi hoàn thành kỳ thi với kết quả xuất sắc, em đã trở lại tập luyện từ tháng 6 và tiếp tục chinh phục các giải đấu trong nước lẫn quốc tế.

Trở thành học sinh của nhà trường mới từ tháng 7/2026, Bảo Châu nhanh chóng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện tối đa từ phía Ban giám hiệu nhà trường. TS Nguyễn Văn Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Huế chia sẻ rằng nhà trường luôn theo sát, động viên và linh hoạt hỗ trợ để em vừa giữ vững phong độ học tập, vừa yên tâm cống hiến trên sân đấu. Nhà trường xác định những tấm huy chương em giành được không chỉ là niềm tự hào của riêng ngôi trường mà còn là vinh quang chung của thể thao Việt Nam.

TS Nguyễn Văn Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Huế trò chuyện với em Bảo Châu về những định hướng của em.

Trong thời gian tới, Bảo Châu đặt mục tiêu phấn đấu góp mặt vào đội tuyển học sinh giỏi Văn của trường. Đồng thời, em tiếp tục theo đuổi con đường Pickleball chuyên nghiệp với tư cách là thành viên đội tuyển Pickleball Công an Nhân dân.

Mục tiêu trước mắt của nữ sinh là thi đấu thật tốt tại các giải trẻ trong nước và quốc tế từ đó tích luỹ kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm để tham gia ở cấp độ chuyên nghiệp. Về định hướng dài hạn, gia đình hướng em đăng ký theo học ngành Kinh tế sau khi tốt nghiệp THPT.

Em chăm chỉ đọc sách, tìm hiểu các kiến thức tại Thư viện trường.

Trong lớp học, Bảo Châu thể hiện tư duy và kiến thức với nền tảng từng đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp THCS.

Ông Trần Tự Lực phân tích rằng, thể thao hiện đại ngày càng gắn liền với thương mại, dịch vụ và hoạt động của các nhãn hàng. Việc trang bị kiến thức kinh tế sẽ giúp Châu hiểu sâu về hoạt động kinh doanh, biết cách xây dựng hình ảnh cá nhân và chủ động trong việc hợp tác với các thương hiệu trong tương lai.

Bản thân Bảo Châu cũng khẳng định học tập và thể thao không phải là hai lựa chọn loại trừ nhau, mà sẽ luôn song hành giúp em hoàn thiện bản thân trên hành trình phía trước.