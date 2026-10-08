Hai căn nhà của Ánh Viên

Nhắc đến Nguyễn Thị Ánh Viên, người hâm mộ thể thao Việt Nam có lẽ khó quên hình ảnh nữ kình ngư từng liên tục mang Huy chương Vàng về cho Tổ quốc tại SEA Games, ASIAD và nhiều đấu trường quốc tế. Bên cạnh thành tích thi đấu nổi bật, cuộc sống của Ánh Viên cũng nhận được sự quan tâm, đặc biệt là căn nhà giản dị của gia đình cô tại quê nhà Cần Thơ.

Kình ngư Ánh Viên.

Nguyễn Thị Ánh Viên quê ở ấp Ba Cao, xã Phong Điền, TP Cần Thơ. Cô sinh ra trong một gia đình thuần nông và từng có quãng thời gian gắn bó với cuộc sống bình dị nơi quê nhà.

Năm 2011, sau khi có những khoản tiền dành dụm được từ quá trình thi đấu, nữ kình ngư đã xây dựng một ngôi nhà kiên cố dành cho ông bà và bố mẹ. Công trình có kiến trúc khá đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng mang nhiều ý nghĩa đối với gia đình cô.

Căn nhà ở quê của Ánh Viên.

Điểm khiến nhiều người chú ý nằm ở không gian phòng khách. Thay vì những món đồ nội thất đắt tiền, nơi đây nổi bật bởi những tấm huy chương, bằng khen và các kỷ vật gắn với hành trình thi đấu của Ánh Viên.

Ông của Ánh Viên chụp ảnh bên cạnh những thành tích của cháu gái. Ảnh: Huỳnh Xây

Bảng thành tích chính là niềm tự hào của Ánh Viên và gia đình.

Bố mẹ của Ánh Viên chụp ảnh bên cạnh những thành tích của con gái. Ảnh: Huỳnh Xây

Từ những giải đấu trong nước đến các sân chơi quốc tế, thành tích của nữ kình ngư được lưu giữ trong chính ngôi nhà của gia đình. Những tấm huy chương trở thành điểm nhấn đặc biệt, đồng thời ghi dấu quãng thời gian Ánh Viên dành phần lớn tuổi trẻ cho đường đua xanh.

Theo chia sẻ của trưởng ấp Ba Cao, trước đây gia đình Ánh Viên thuộc diện chỉ đủ ăn. Cuộc sống của gia đình thay đổi đáng kể khi nữ vận động viên liên tiếp đạt thành tích cao và được nhiều người biết đến.

“Ánh Viên gửi tiền về để đầu tư vào khu vườn, thu hoạch tăng lên, rồi phụ giúp cha mẹ xây sửa nhà cửa, mua thêm ít đất. Từ đó kinh tế khấm khá, có chút dư giả”, vị trưởng ấp từng chia sẻ.

(Video Ánh Viên về quê thăm gia đình. Nguồn: @anhvien0911)

Không chỉ xây nhà cho gia đình, Ánh Viên còn dùng những khoản tiền kiếm được để hỗ trợ cha mẹ cải thiện cuộc sống. Từ một gia đình thuần nông, kinh tế gia đình dần có điều kiện hơn khi sự nghiệp của nữ kình ngư ngày càng phát triển.

Căn nhà ở quê vì thế không đơn thuần là nơi gia đình sinh sống mà còn gắn với hành trình trưởng thành và những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Ánh Viên.

Sau khi khép lại thời kỳ thi đấu đỉnh cao, Ánh Viên hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Khác với căn nhà giản dị ở quê, nơi ở hiện tại của nữ kình ngư là một căn hộ có đầy đủ tiện nghi, rộng khoảng 70 m² với 2 phòng ngủ.

Ánh Viên và bố trong căn hộ của cô tại TP.HCM.

Theo thông tin được chia sẻ, đây là căn hộ do một mạnh thường quân dành tặng Ánh Viên vì cảm phục và yêu mến những đóng góp của cô cho thể thao Việt Nam.

Căn nhà khang trang của Ánh Viên ở TP.HCM. Ảnh: Đông Huyền

Từ một cô gái xuất thân trong gia đình thuần nông ở Cần Thơ, Ánh Viên đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật của bơi lội Việt Nam. Những tấm huy chương được lưu giữ tại căn nhà quê vẫn là dấu ấn đặc biệt về một giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp của nữ kình ngư.