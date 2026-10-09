Đình Bắc cập nhật tin tốt về tình hình chấn thương

"Bắc chỉ bị đụng dập cơ, mất khoảng 4-5 ngày hồi phục và quay lại tập luyện, thi đấu", Đình Bắc thông báo trên trang cá nhân.

Như vậy, tiền đạo CAHN và tuyển Việt Nam chỉ bị chấn thương nhẹ, khiến HLV Polking, HLV Kim Sang Sik và người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm.

Trước đó, chân sút sinh năm 2004 vào sân từ phút 57 trận CLB CAHN làm khách trên sân của Lion City Sailors, lượt đầu bảng B Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27. Phút 90+5, anh bị ngã dù không va chạm mạnh với ai, sau đó rời sân với vẻ mặt khá đau.

Đình Bắc may mắn không gặp chấn thương nghiêm trọng. Ảnh: Hải Hoàng

Được biết, ngay sau trận đấu, Đình Bắc đã được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe tại Singapore. Rất may chấn thương của anh không nghiêm trọng như lo lắng ban đầu của nhiều người.

Dự kiến sau khoảng 1 tuần nghỉ ngơi, Đình Bắc có thể trở lại sân cỏ. Thời gian tới, tiền đạo 23 tuổi cùng CAHN có lịch thi đấu rất dày ở V-League, Cúp CLB Đông Nam Á cũng như Cúp C1 châu Á.

Việc Đình Bắc có thể trạng tốt nhất giúp HLV Polking có thêm phương án chất lượng cho hàng công. Với tuyển Việt Nam, Đình Bắc cũng là niềm hy vọng của HLV Kim Sang Sik trong bối cảnh Xuân Son đang chạy đua để hồi phục chấn thương trước VCK Asian Cup 2027.

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