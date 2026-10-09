Khoảnh khắc gây sốt của nữ VĐV cao 2,26 m

Zhang Ziyu hiện là nữ vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp cao nhất lịch sử với con số ấn tượng 2,26 m.

Với chiều cao 2,11 m cùng thân hình đồ sộ như một tảng đá, trung phong Steven Adams của Houston Rockets dường như luôn là người cao lớn nhất trong bất kỳ căn phòng nào anh bước vào.

Tuy nhiên, điều đó không còn đúng trong khoảnh khắc mới đây tại Macao (Trung Quốc), khi anh có cuộc gặp gỡ với Tử Vũ, trung phong của câu lạc bộ Shandong Six Stars thuộc Giải bóng rổ nữ chuyên nghiệp Trung Quốc (WCBA).

Adams đăng tải một đoạn video trên tài khoản Instagram cá nhân ghi lại khoảnh khắc vui vẻ khi gặp gỡ Tử Vũ, người sở hữu chiều cao lên tới 2,26 m.

Ngôi sao 33 tuổi thậm chí còn chủ động cho tay của Tử Vũ khoác qua vai mình khi chụp ảnh, làm nổi bật sự chênh lệch chiều cao đáng kể giữa hai gã khổng lồ của làng bóng rổ.

Adams được xem là "quái vật" của NBA.

Đoạn video ghi lại tương tác giữa hai người nhanh chóng gây sốt vì đây có lẽ là lần hiếm hoi một nữ cầu thủ bóng rổ trên thế giới áp đảo về chiều cao đến vậy so với Adams.

Theo Opta, Tử Vũ sở hữu chiều cao hơn cả ngôi sao Victor Wembanyama (2,24 m) của San Antonio Spurs và vượt trội các cầu thủ khác đang thi đấu tại giải NBA.

Đây không phải lần đầu tiên Tử Vũ trở thành tâm điểm trên các mặt báo. Sinh năm 2007 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, cô được The Guardian ghi nhận là một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất của bóng rổ nữ thế giới.

Với chiều cao 2,26 m, cô là nữ cầu thủ bóng rổ cao nhất thế giới hiện tại. Điều đáng chú ý, Tử Vũ cũng chỉ cao kém huyền thoại bóng rổ nam Yao Ming của Trung Quốc 3 cm.

Tử Vũ sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng rổ. Cả cha và mẹ cô đều là cựu vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Với di sản thể thao này, Zhang được tiếp xúc với bóng rổ từ năm 5 tuổi và sớm bộc lộ tiềm năng vượt trội.

Ngay từ khi còn nhỏ, chiều cao của cô đã nổi bật. Khi học lớp một, cô đã cao 1,57 m, và đến lớp sáu, nữ cầu thủ này đạt chiều cao 2,06 m.

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