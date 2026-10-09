Real Madrid rục rịch kích hoạt 'bom tấn' hè 2027

Real Madrid có thể sẽ tiếp tục chi tiền mạnh tay ở mùa hè 2027. Ảnh: Reuters.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xác định hai mục tiêu ưu tiên là một trung vệ đẳng cấp hàng đầu và một tiền vệ điều tiết lối chơi.

Ở hàng phòng ngự, dù vừa chiêu mộ Ibrahima Konate, Real Madrid vẫn đối mặt nguy cơ thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng. "Los Blancos" đã chia tay David Alaba, trong khi Raul Asencio không còn được xem là phương án khả dĩ cho đội một.

Bên cạnh đó, Eder Militao liên tục vật lộn với chấn thương và chưa thể ra sân tính đến thời điểm hiện tại, còn Antonio Rudiger nhiều khả năng đang bước vào mùa giải cuối cùng tại sân Bernabeu. Để chuẩn bị cho mùa giải 2027/28, hai trung vệ Alessandro Bastoni và Nico Schlotterbeck được đưa trở lại tầm ngắm.

Tuyến giữa cũng là khu vực trọng điểm cần bổ sung. Dù đang sở hữu Federico Valverde, Eduardo Camavinga và Aurelien Tchouameni, Real Madrid vẫn thiếu mẫu cầu thủ có khả năng cầm nhịp, kiểm soát thế trận để lấp chỗ trống của Toni Kroos và Luka Modric.

Vấn đề càng trở nên cấp thiết sau khi mục tiêu hàng đầu là Rodri chuyển sang khoác áo đại kình địch Barcelona. Hiện tại, "Los Blancos" mở rộng danh sách theo dõi sang các phương án tiềm năng khác, trong đó có Kees Smit và Adam Wharton.

Những cái tên kể trên dự kiến sẽ tiêu tốn một số tiền lớn của Real Madrid ở mùa hè tới. Ngoài ra, đại diện La Liga cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh đến từ các ông lớn tại châu Âu.

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