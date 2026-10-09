13 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá khối THPT tỉnh Lào Cai năm 2026

Quang cảnh Lễ khai mạc Giải bóng đá khối THPT tỉnh Lào Cai năm 2026.

Giải năm nay có sự góp mặt của 13 đội bóng, với hơn 200 vận động viên đến từ các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn tỉnh.

Giải bóng đá khối THPT tỉnh Lào Cai năm 2026 thu hút 13 đội tham dự.

Theo thể lệ, 13 đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để lựa chọn những đội có thành tích tốt nhất vào vòng đấu loại trực tiếp.

Ông Nguyễn Thái Hòa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu khai mạc Giải bóng đá khối THPT tỉnh Lào Cai năm 2026.

Giải bóng đá khối trung học phổ thông tỉnh Lào Cai tiếp tục được mở rộng về quy mô. Năm 2024, giải có 6 đội tham dự; năm 2025 tăng lên 11 đội và năm nay có 13 đội tranh tài. Số lượng đội tham dự tăng qua từng năm cho thấy sức hút của giải đối với các trường học và câu lạc bộ, đồng thời tạo thêm cơ hội để học sinh giao lưu, thi đấu, thể hiện năng khiếu và niềm đam mê bóng đá.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các đoàn tham gia giải.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức hướng tới làm phong phú đời sống văn hóa, thể thao trong trường học; phát hiện học sinh có năng khiếu bóng đá, tạo nguồn vận động viên cho phong trào thể thao của địa phương; đồng thời lan tỏa tinh thần thi đấu trung thực, đoàn kết và cao thượng trong học sinh.

Lịch thi đấu Giải bóng đá khối THPT tỉnh Lào Cai năm 2026.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội đã bước vào tranh tài với trận mở màn tại bảng B là cuộc đối đầu giữa Trường THPT Chuyên Lào Cai và Trường THPT số 1 Mường Khương.

Trận đấu mở màn giữa Trường THPT Chuyên Lào Cai (áo đỏ) và Trường THPT số 1 Mường Khương (áo xanh).

Dự kiến, trận chung kết và lễ bế mạc Giải bóng đá khối THPT tỉnh Lào Cai năm 2026 diễn ra vào chiều 14/10 tại Sân vận động tỉnh Lào Cai, phường Cam Đường.