Chân dung công nhân Việt Nam trở thành 'thợ thép mạnh nhất Nhật Bản'

Anh Lương Đức Quý vô địch cuộc thi TETSU-1 GRAND PRIX ở Nhật Bản. Ảnh: Yabai.

Trong bộ đồ bảo hộ lao động, anh Lương Đức Quý quỳ sát khung thép, tỉ mỉ thực hiện từng thao tác buộc cốt thép. Tại cuộc thi TETSU-1 GRAND PRIX lần thứ 6, người thợ Việt Nam không chỉ hoàn thành phần thi nhanh nhất mà còn trở thành thí sinh nước ngoài đầu tiên giành chức vô địch.

Theo Kensetsu Tsushin Shimbun (Báo Truyền thông Xây dựng của Nhật Bản), cuộc thi do Hiệp hội Công nghiệp thi công cốt thép toàn quốc Nhật Bản tổ chức ngày 3/10 tại thành phố Fujinomiya, tỉnh Shizuoka. Có 34 thí sinh vượt qua vòng tuyển chọn ở các địa phương tham dự. Ban giám khảo đánh giá dựa trên độ chính xác và thời gian thực hiện bài thi.

Anh Quý giành giải nhất sau khi hoàn thành phần thi trong 46 phút 45 giây. Đây là lần đầu anh tham dự cuộc thi.

Sinh năm 1993, anh Quý sang Nhật Bản năm 2015 và làm việc tại Công ty Tamura Kogyo ở Osaka. Sau 11 năm gắn bó với nghề cốt thép, anh tích lũy kinh nghiệm thi công tại công trường, đồng thời đảm nhận những công việc hướng dẫn, chỉ đạo thi công.

Trước cuộc thi, anh dành hai tuần tập trung luyện tập. Dù lần đầu tham gia sân chơi cấp quốc gia, anh không đặt mục tiêu chỉ hoàn thành phần thi mà quyết tâm giành chiến thắng.

Anh Lương Đức Quý là người nước ngoài đầu tiên đứng nhất ở cuộc thi thuộc ngành xây dựng này. Ảnh: Kensetsu Tsushin Shimbun.

Theo Kensetsu Tsushin Shimbun, anh cho biết không nghĩ rằng mình có thể chấp nhận thất bại và bước vào cuộc thi với mục tiêu vô địch. Trong lúc tranh tài, độ chính xác của thao tác và tốc độ thực hiện là những yếu tố quyết định. Thành tích 46 phút 45 giây giúp anh vượt qua các đối thủ để đứng đầu.

Vợ con anh có mặt tại cuộc thi để cổ vũ. Sau khi giành giải, người thợ Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn với gia đình và những người tại nơi làm việc đã hỗ trợ mình.

Anh chia sẻ rằng 11 năm làm việc ở Nhật giúp bản thân học được không chỉ kỹ thuật chuyên môn mà còn cả tinh thần trách nhiệm, sự trân trọng đồng nghiệp và tầm quan trọng của nỗ lực bền bỉ.

Chiến thắng của anh Quý mang ý nghĩa đặc biệt khi cuộc thi năm nay có 3 lao động nước ngoài thuộc diện kỹ năng đặc định tham gia. Anh trở thành người nước ngoài đầu tiên đứng đầu trong lịch sử TETSU-1 GRAND PRIX.

Ông Shogo Iwata, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp thi công cốt thép toàn quốc Nhật Bản, đánh giá việc lao động nước ngoài cùng người Nhật thi đấu, học hỏi và nâng cao tay nghề có ý nghĩa đối với tương lai ngành cốt thép.

Đại diện ban tổ chức cũng nhấn mạnh rằng dù cơ giới hóa và chuyển đổi số phát triển, chất lượng công trình vẫn phụ thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của người trực tiếp làm việc tại công trường.

Với anh Quý, giải thưởng là sự ghi nhận cho quá trình tích lũy tay nghề suốt hơn một thập kỷ. Anh gửi lời cảm ơn đến gia đình và đồng nghiệp, đồng thời nhấn mạnh: “Dù khác quốc tịch, tinh thần với nghề là như nhau”.