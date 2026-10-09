eSport PUBG Việt Nam đứng trước bước ngoặt lớn

Giai đoạn 2 của giải đấu PUBG quốc nội Việt Nam đã chính thức bị hủy. Ảnh: PUBGeSport.

KRAFTON đã đưa ra quyết định cuối cùng đối với giải đấu PUBG Vietnam Series (PVS) 2026. Theo thông báo tối 8/10, toàn bộ trận đấu còn lại sẽ không được tổ chức. Bảng xếp hạng chung cuộc được xác định dựa trên 30 trận đã diễn ra trong hai tuần đầu tiên. KRAFTON cho biết quyết định này được đưa ra vì khó bảo đảm điều kiện thi đấu công bằng trong khoảng thời gian còn lại.

Theo kết quả được công bố, Anyone's Legend (AL) giành 660 điểm PGC, GAM The Expendables có 505 điểm và Alpha Gaming đạt 240 điểm. Ba đội qua đó giành suất tham dự giải đấu cao nhất cấp quốc tế PUBG Global Championship (PGC) 2026.

KRAFTON cũng xác nhận toàn bộ tiền thưởng PVS sẽ được phân bổ theo thứ hạng chung cuộc. Tổng số tiền thưởng của giải là 39.500 USD, bao gồm tiền thưởng theo thứ hạng, phần thưởng cho các trận giành WWCD và giải MVP. Ngoài ra, 7.500 USD từ PVS Cup 2026 Phase 2 cũng sẽ được thanh toán theo kế hoạch.

Quyết định này khép lại một mùa giải quốc nội chưa từng có của PUBG Việt Nam. PVS Phase 2 từng bị tạm hoãn vô thời hạn từ ngày 24/9. Thông báo mới đã chuyển trạng thái từ tạm hoãn sang kết thúc, qua đó chấm dứt những trận đấu còn lại của mùa giải.

Ba đại diện Việt Nam tham dự PGC 2026 đã được xác định.

Diễn biến của PVS diễn ra sau vụ việc liên quan đến drama giữa hai tuyển thủ Himass và TanVuu và streamer Hàn Quốc Soopi tại PUBG Asia Stars 2026. KRAFTON sau đó công bố án phạt cấm vĩnh viễn hai tuyển thủ khỏi các giải đấu PUBG toàn cầu.

Đội tuyển AL cho biết đang rà soát quy định và quy trình để hỗ trợ Himass thực hiện quyền khiếu nại. GAM x TE cũng từng đề nghị xem xét lại mức phạt đối với TanVuu.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thông báo chính thức về việc kết thúc PVS không xác nhận án phạt Himass và TanVuu là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới quyết định dừng giải. Vì vậy, mối liên hệ giữa hai sự việc vẫn chưa được KRAFTON xác nhận.

Biến động nhân sự cũng là vấn đề đáng chú ý. Trong khi GAM x TE đã thông báo dừng hoạt động đội PUBG, AL vẫn còn những vấn đề liên quan đến trường hợp của Himass. Điều này khiến việc chuẩn bị lực lượng cho PGC 2026 trở thành bài toán khó đối với các đại diện Việt Nam.

Dù PVS 2026 kết thúc trong nhiều tranh luận, PUBG Esports Việt Nam chưa biến mất khỏi hệ thống quốc tế. Ba đại diện AL, GAM The Expendables và Alpha Gaming vẫn được xác nhận giành suất PGC 2026 dựa trên tổng điểm PGC tích lũy từ PVS Phase 1 và Phase 2.

PGC 2026 vì thế có thể trở thành sân khấu cuối cùng để các đội tuyển Việt Nam tiếp tục xuất hiện ở cấp độ cao nhất trong năm. Lịch thi đấu chính thức trên hệ thống PUBG Esports hiện ghi PGC 2026 diễn ra từ ngày 30/11-12/12.

Dù vậy, những thay đổi gần đây cho thấy tương lai của PUBG Esports Việt Nam đang đứng trước nhiều câu hỏi. Việc KRAFTON hoàn toàn loại bỏ hệ thống giải quốc nội Việt Nam trong thời gian tới hay không cũng chưa thể được kết luận từ việc PVS 2026 Phase 2 kết thúc.