Nhận định, dự đoán trận đấu MU vs Tottenham: Ai sẽ thoát khỏi khủng hoảng?

Nhận định trận đấu MU vs Tottenham, 23h30 ngày 10/10. (Ảnh minh họa tạo bởi AI)

Nhận định trận đấu MU vs Tottenham

Trong khuôn khổ vòng 6 Ngoại hạng Anh, MU sẽ tiếp đón Tottenham trên sân nhà Old Trafford (thành phố Manchester). Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý khi cả hai đội đều chưa có khởi đầu như kỳ vọng và rất cần một kết quả tích cực để cải thiện tình hình. Sau quãng nghỉ dành cho các đội tuyển quốc gia, màn so tài lần này cũng là cơ hội để hai huấn luyện viên điều chỉnh những vấn đề còn tồn tại, hướng tới giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

MU bước vào trận đấu với không ít áp lực sau chuỗi kết quả thiếu thuyết phục. Đội bóng của HLV Michael Carrick mới giành được 5 điểm sau 5 vòng đầu tiên và đã trải qua 3 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh. Trận hòa Fulham ở vòng gần nhất giúp Quỷ đỏ tránh thêm một thất bại, nhưng cách họ thi đấu vẫn chưa đủ thuyết phục. Dù tạo ra nhiều pha dứt điểm, đội chủ sân Old Trafford chưa chuyển hóa tốt những cơ hội thành bàn thắng, khiến thành quả trên sân chưa tương xứng với nỗ lực tấn công.

Vấn đề của MU không hẳn nằm ở khả năng đưa bóng lên phía trước, mà ở chất lượng kết thúc. Họ thường xuyên tìm được khoảng trống để tổ chức tấn công, song không khiến hàng thủ đối phương rơi vào tình thế nguy hiểm. Bruno Fernandes cần tìm lại sự sắc bén sau giai đoạn đầu mùa chưa đạt phong độ cao, trong khi Bryan Mbeumo có thể trở thành phương án tạo khác biệt nhờ khả năng di chuyển và khai thác khoảng trống. Đặc biệt, Mbeumo từng có duyên ghi bàn trước Tottenham, vì vậy anh sẽ là cái tên đáng chú ý nếu được tạo điều kiện hoạt động ở khu vực cuối sân.

Lợi thế sân nhà có thể giúp MU chủ động hơn trong cách nhập cuộc, nhưng điều đó không đồng nghĩa họ được phép đẩy cao đội hình một cách thiếu tính toán. Hàng thủ Quỷ đỏ vẫn cần duy trì sự tập trung, nhất là khi những pha mất bóng ở giữa sân. Bên cạnh đó, tình hình nhân sự sau đợt tập trung đội tuyển cũng khiến Carrick phải cân nhắc kỹ lưỡng. Một số cầu thủ được nhắc đến trong nhóm cần theo dõi về thể trạng, nên khả năng ra sân của họ có thể ảnh hưởng đến cách bố trí đội hình.

Ở phía bên kia, Tottenham cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đội bóng thành London mới có hai điểm sau 5 vòng đấu và vẫn chưa tìm được chiến thắng đầu tiên. Thành tích đó khiến chuyến làm khách tại sân Old Trafford trở thành bài kiểm tra quan trọng với HLV Roberto De Zerbi, người cần nhanh chóng tìm ra phương án giúp Spurs cải thiện hiệu quả thi đấu. Dù mùa giải vẫn còn dài, việc liên tục đánh rơi điểm số sẽ khiến áp lực tăng lên, đặc biệt khi Tottenham phải đối đầu một đối thủ cũng đang rất khát khao chiến thắng.

Điểm Tottenham cần cải thiện nằm ở khả năng biến quyền kiểm soát bóng thành những cơ hội rõ ràng. Đội khách chưa cho thấy sự hiệu quả cần thiết ở khâu tấn công, trong khi những pha xử lý cuối cùng vẫn thiếu độ chính xác. Trước một MU thường để lộ khoảng trống khi dâng cao, Spurs có thể tìm kiếm cơ hội bằng những pha chuyển trạng thái nhanh, khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ chủ nhà. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đòi hỏi các cầu thủ phải phối hợp đủ tốc độ và hạn chế những đường chuyền hỏng ở khu vực giữa sân.

Tottenham cũng có lý do để tin rằng họ có thể gây khó khăn cho MU nếu tận dụng tốt những điểm yếu của đối thủ. Trong các trận đấu mà Quỷ đỏ gặp bế tắc trước khung thành, sự kiên nhẫn và khả năng phản công của đội khách có thể trở thành yếu tố quan trọng. Dẫu vậy, Spurs không thể chỉ trông chờ vào sai lầm của chủ nhà mà cần chủ động hơn trong việc tạo sức ép. Khả năng duy trì cự ly đội hình, tranh chấp ở tuyến giữa và hỗ trợ phòng ngự từ hai biên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc họ có thể đứng vững trước sức ép tại Old Trafford hay không.

Với lợi thế sân nhà cùng khả năng tạo ra sức ép tấn công, MU có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực. Dù vậy, Quỷ đỏ cần cải thiện chất lượng dứt điểm và giữ được sự chắc chắn khi mất bóng, thay vì để trận đấu trở nên khó khăn bởi những sai sót quen thuộc. Tottenham cũng đang chịu áp lực lớn và sẽ cố gắng tận dụng mọi khoảng trống để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Nếu MU giải quyết tốt khâu kết thúc, đội chủ sân Old Trafford có thể giành lợi thế trong một trận đấu được dự báo không dễ dàng.

Kết quả thi đấu gần nhất MU vs Tottenham

- MU đã thắng 1/5 trận đấu gần nhất.

- Tottenham toàn thua và hoà ở 5 trận đấu gần nhất.

- Tottenham bất bại 4/5 trận đối đầu gần đây với MU.

Dưới đây là kết quả đối đầu giữa MU vs Tottenham tại những đấu trường:

Cầu thủ vắng mặt MU vs Tottenham

- MU: Benjamin Sesko bị chấn thương. Manuel Ugarte vẫn còn nghỉ dài hạn.

- Tottenham: Pedro Porro, Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhailo Mudryk và Dejan Kulusevski bị chấn thương.

Dự đoán kết quả tỷ số MU vs Tottenham

MU vs Tottenham: 3 - 2

Đội hình thi đấu MU vs Tottenham

- MU (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Martinez, Maguire, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha.

- Tottenham (4-2-3-1): Antonín Kinský; van Hecke, Archie Gray, van de Ven, Udogie; Bentancur, Sandro Tonali; Savinho, Marmoush, Kudus; Solanke.