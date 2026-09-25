Haaland bùng nổ

Haaland ghi bàn 15 trong 16 trận đấu gần nhất cho tuyển Na Uy.

Sau màn trình diễn nổi bật tại World Cup 2026, Haaland nhanh chóng cho thấy anh chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiền đạo Man City ghi hai bàn tại Oslo, trong đó pha lập công quyết định đến ở phút 74, giúp Na Uy giành trọn 3 điểm trong trận cầu rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Na Uy khởi đầu như mơ khi Oscar Bobb mở tỷ số ở phút 14. Nhận đường chuyền từ Martin Odegaard, cầu thủ chạy cánh của Fulham xử lý khéo léo rồi cứa lòng vào góc xa, khiến thủ môn Filip Jorgensen không có cơ hội cản phá.

Chỉ bốn phút sau, Haaland nhân đôi cách biệt. Antonio Nusa đột phá vào vùng cấm rồi thực hiện đường chuyền thuận lợi để đồng đội dứt điểm một chạm, đưa bóng vượt qua Jorgensen.

Đan Mạch không buông xuôi. Mikkel Damsgaard rút ngắn tỷ số bằng cú đá phạt đẹp mắt từ khoảng 23 m, trước khi Rasmus Hojlund đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 60.

Khi thế trận tưởng như nghiêng về đội khách, Haaland lại lên tiếng. Từ tình huống đá phạt góc được tổ chức nhanh, bóng tìm đến vị trí của tiền đạo 26 tuổi. Haaland lập tức tung cú sút quyết đoán, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-2 cho Na Uy.

Haaland hiện ghi bàn ở 15 trong 16 trận đấu chính thức gần nhất cho tuyển Na Uy, với tổng cộng 29 pha lập công. Trận duy nhất anh tịt ngòi trong chuỗi này là thất bại trước Anh ở tứ kết World Cup 2026.

Tại World Cup vừa qua, Haaland ghi tới 7 bàn, góp phần đưa Na Uy tiến sâu vào giải đấu. Tính trên toàn bộ sự nghiệp quốc tế, tiền đạo Man City có 64 bàn và 7 kiến tạo sau 56 trận cho đội tuyển.

Chiến thắng trước Đan Mạch giúp Na Uy tạm dẫn đầu bảng League A, Group 4. Ở trận đấu còn lại, Bồ Đào Nha đánh bại Xứ Wales 1-0.