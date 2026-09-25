Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ vs Pháp (1h45 ngày 26/9), UEFA Nations League 2026-2027

Thổ Nhĩ Kỳ mơ tạo bất ngờ

Thổ Nhĩ Kỳ bước vào UEFA Nations League 2026-2027 sau kỳ World Cup thất bại. Đây là lần đầu đội bóng này góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 2002, nhưng hành trình trên đất Bắc Mỹ lại kết thúc ngay từ vòng bảng.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể tạo bất ngờ cho Pháp?

Thầy trò HLV Vincenzo Montella lần lượt để thua Áo và Paraguay, trước khi tìm được chiến thắng ở trận cuối gặp Mỹ. Kết quả đó không đủ để giúp Thổ Nhĩ Kỳ giành quyền đi tiếp, nhưng ít nhất cũng giúp họ có kết thúc tích cực trước khi chuyển sự tập trung sang Nations League.

Tại giải đấu lần này, Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở bảng A1 cùng Pháp, Italia và Bỉ. Đây là bảng đấu rất khó bởi cả ba đối thủ của họ đều thuộc nhóm những đội tuyển hàng đầu châu Âu.

Dù vậy, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có cơ sở để tự tin khi được chơi trên sân nhà ở trận mở màn. Theo thống kê, đội bóng của HLV Montella đã thắng 8 trong 10 trận gần nhất tại Kocaeli.

Hàng công của Thổ Nhĩ Kỳ cũng được đánh giá tương đối cao với những cái tên có khả năng tạo đột biến như Arda Guler hay Kerem Akturkoglu.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Thổ Nhĩ Kỳ lại thi đấu không tốt khi họ chỉ có đúng 1 lần giữ sạch lưới trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đây là điều rất đáng lo, đặc biệt khi họ sắp phải đối mặt với đội bóng có hàng công rất mạnh như tuyển Pháp.

Trước cuộc tiếp đón Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang gặp vấn đề về lực lượng khi đội trưởng Hakan Calhanoglu và Kenan Yildiz không thể góp mặt. Một số cầu thủ khác như Mert Muldur, Orkun Kokcu, Deniz Gul, Yunus Akgun hay thủ môn Muhammed Sengezer cũng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Bên cạnh đó, yếu tố lịch sử cũng không ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ khi họ chỉ có 1 chiến thắng và 1 trận hòa trong 6 lần gặp Pháp.

Nhưng với việc được thi đấu trên sân nhà và đang sở hữu đội hình giàu tiềm năng, đoàn quân của HLV Vincenzo Montella hoàn toàn có quyền nghĩ về một kết quả tốt trong trận mở màn UEFA Nations League 2026-2027.

Pháp chờ dấu ấn đầu tiên của Zidane

Bên kia chiến tuyến, sau kỳ World Cup 2026 không mấy thành công, tuyển Pháp đã chia tay HLV Didier Deschamps và người kế nhiệm là cựu danh thủ Zinedine Zidane.

Tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, “Les Bleus” đi đến bán kết nhưng để thua Tây Ban Nha, sau đó tiếp tục thất bại 4-6 trước Anh trong trận tranh hạng ba và kết thúc giải ở vị trí thứ tư.

Pháp được đánh giá cao hơn hẳn Thổ Nhĩ Kỳ ở trận mở màn UEFA Nations League 2026-2027.

Sau chiến dịch World Cup 2026, nhiệm vụ của tân HLV Zidane là phải giúp Pháp tìm lại cảm giác chiến thắng sau hai thất bại liên tiếp. Nhưng quan trọng hơn, nhà cầm quân này phải tìm lại bản sắc trong lối chơi tấn công của đội nhà.

Pháp ở thời điểm hiện tại là đội bóng sở hữu hàng công chất lượng bậc nhất thế giới với những ngôi sao hàng đầu như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola hay Desire Doue.

Do đó, Zidane lúc này cần phải tìm ra phương án tối ưu nhất và giúp hàng công hoạt động hiệu quả hơn. Nhưng đây là nhiệm vụ không hề đơn giản và sẽ cần nhiều thời gian.

Trái ngược với hàng công chất lượng, đội bóng áo lam lại đang gặp một số vấn đề ở khâu phòng ngự trong lần hội quân này khi William Saliba và Theo Hernandez vắng mặt vì chấn thương.

Dù vậy, với những ngôi sao còn lại trong đội hình, Pháp có lẽ vẫn đủ khả năng để giành trọn 3 điểm ngay trên sân Thổ Nhĩ Kỳ trong trận mở màn UEFA Nations League 2026-2027.

Dự đoán kết quả Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 Pháp. Đội hình dự kiến Thổ Nhĩ Kỳ vs Pháp: Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Kadioglu; Ozcan, Yuksek; Akturkoglu, Guler, Kahveci; Yilmaz. Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert; Kone, Fofana, Olise; Doue, Dembele, Mbappe.