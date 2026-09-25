Ban cán sự của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026: Đình Bắc với vai trò mới

Trước thềm trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam đã xác định Ban cán sự mới cho giải đấu. Theo công bố của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Nguyễn Hoàng Đức được trao băng đội trưởng, trong khi Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc đảm nhiệm vai trò đội phó.

Ban cán sự ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Đình Bắc lần đầu góp mặt trong Ban cán sự

Việc Đình Bắc được lựa chọn là một điểm mới so với Ban cán sự được công bố ở những giải đấu ASEAN Cup 2026.

Ở thời điểm đó, Quang Hải giữ băng đội trưởng, còn Hoàng Đức và Xuân Son là hai đội phó. Xuân Son khi ấy cũng lần đầu tiên góp mặt trong Ban cán sự đội tuyển.

Sau những biến động về lực lượng tại FIFA ASEAN Cup 2026, Ban cán sự tiếp tục có sự điều chỉnh. Quang Hải không thể góp mặt tại giải đấu do chấn thương, trong khi Hoàng Đức được trao băng đội trưởng. Hai đội phó là Xuân Son và Đình Bắc.

Hoàng Đức là đội trưởng ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: NBFC)

Với Đình Bắc, đây là lần thứ ba anh được triệu tập lên ĐT Việt Nam trong năm 2026. Việc được HLV Kim Sang Sik trao vai trò trong Ban cán sự cũng đánh dấu một bước tiến mới của tiền đạo sinh năm 2004 trong tập thể đội tuyển.

Từ cầu thủ trẻ đến một trong những gương mặt đại diện cho đội tuyển

Đình Bắc từng được xem là một trong những cầu thủ trẻ đáng chú ý của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, việc góp mặt trong Ban cán sự lần này không đơn thuần là câu chuyện về tuổi tác hay thâm niên.

Được biết, Ban cán sự mới là sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Hoàng Đức, Xuân Son và sức trẻ của Đình Bắc, qua đó hướng tới việc duy trì sự đoàn kết, gắn kết trong tập thể ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Điều này cũng cho thấy Đình Bắc đang được HLV Kim Sang Sik trao thêm trách nhiệm trong đội tuyển, thay vì chỉ được nhìn nhận ở vai trò một cầu thủ trẻ được triệu tập để bổ sung sức trẻ cho hàng công.

Ở FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng trận gặp Philippines lúc 18h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.

Sự xuất hiện của Đình Bắc trong Ban cán sự vì thế sẽ là một trong những chi tiết đáng chú ý bên cạnh câu chuyện chuyên môn của đội tuyển trong hành trình lần này.