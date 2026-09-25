HLV Kim Sang Sik công bố Ban cán sự ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

Hoàng Đức là một trong những nhân tố quan trọng ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam trong những năm gần đây. Tiền vệ sinh năm 1998 có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và thường xuyên được trao vai trò dẫn dắt trên sân. Việc được HLV Kim Sang Sik lựa chọn làm đội trưởng tại FIFA ASEAN Cup 2026 tiếp tục cho thấy vị trí của Hoàng Đức trong tập thể.

Ban cán sự của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Bên cạnh Hoàng Đức, Xuân Son cũng giữ vai trò quan trọng trong Ban cán sự. Tiền đạo gốc Brazil đã có thời gian thi đấu và hòa nhập cùng đội tuyển Việt Nam, đồng thời để lại dấu ấn trong hành trình chinh phục ASEAN Cup. Kinh nghiệm cùng khả năng tạo ảnh hưởng trên hàng công giúp Xuân Son tiếp tục được tin tưởng ở giải đấu năm nay.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 lần đầu được trao vị trí trong Ban cán sự đội tuyển quốc gia. Đây cũng là bước tiến đáng chú ý đối với cầu thủ trẻ đang được HLV Kim Sang Sik trao thêm cơ hội trong năm 2026.

Đình Bắc sở hữu tốc độ, khả năng tạo đột biến và được xem là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của bóng đá Việt Nam. Việc được lựa chọn làm đội phó bên cạnh hai đàn anh Hoàng Đức và Xuân Son cho thấy ban huấn luyện muốn phát huy vai trò kết nối của những cầu thủ thuộc các thế hệ khác nhau.

Sự kết hợp giữa Hoàng Đức, Xuân Son và Đình Bắc tạo nên Ban cán sự có sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Trong một giải đấu có lịch thi đấu liên tục, vai trò của nhóm thủ lĩnh không chỉ nằm ở việc truyền lửa trên sân mà còn góp phần duy trì sự đoàn kết, tinh thần thi đấu và tính kỷ luật trong toàn đội.

Ban cán sự ổn định sẽ giúp ĐT Việt Nam duy trì sự đoàn kết, tập trung hướng tới mục tiêu vô địch. Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với tư cách nhà đương kim vô địch khu vực. Thầy trò HLV Kim Sang Sik nằm ở bảng B cùng Philippines, Thái Lan và Pakistan. "Những chiến binh Sao vàng" sẽ mở màn chiến dịch bằng cuộc đối đầu Philippines ngày 26/9 tại Bandung, Indonesia, trước khi lần lượt gặp Thái Lan và Pakistan.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam

Với Ban cán sự mới, Hoàng Đức sẽ là thủ lĩnh trên sân, trong khi Xuân Son và Đình Bắc cùng hỗ trợ kết nối các thành viên trong đội. Bộ ba được kỳ vọng góp phần giúp đội tuyển Việt Nam duy trì sự ổn định và hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch tại FIFA ASEAN Cup 2026.