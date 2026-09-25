Lộ diện đội bóng đầu tiên góp mặt ở bán kết ASIAD 2026

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Uzbekistan chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Đội bóng Trung Á cho thấy sự chủ động trong cách triển khai tấn công, đồng thời tận dụng tốt những tình huống cố định để tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

U23 Uzbekistan thực hiện nghi thức hát quốc ca trước trận tứ kết

Sức ép của Uzbekistan sớm được cụ thể hóa ở phút 11. Từ một tình huống đá phạt, bóng bật ra đúng vị trí của Murtazoev. Cầu thủ mang áo số 3 lập tức tung cú dứt điểm uy lực, đánh bại hàng phòng ngự Saudi Arabia và mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng sớm giúp U23 Uzbekistan càng tự tin triển khai lối chơi. Trong khi đó, U23 Saudi Arabia nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước khả năng tổ chức phòng ngự của đối thủ. Đại diện Tây Á không thể tạo ra đủ sức ép để làm thay đổi cục diện trong phần còn lại của hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Uzbekistan tiếp tục duy trì thế trận chủ động, đội bóng Trung Á không vội vàng dâng cao mà kiên nhẫn tổ chức các đợt tấn công, chờ đợi khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Saudi Arabia.

Phút 77, Uzbekistan có bàn nhân đôi cách biệt sau một pha phối hợp tốc độ. Fayzullaev bứt tốc vượt qua hậu vệ đối phương trước khi thực hiện đường căng ngang thuận lợi vào trong. Tulkunbekov xuất hiện đúng lúc, dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Bàn thua thứ hai khiến U23 Saudi Arabia rơi vào thế khó khi thời gian thi đấu không còn nhiều. Đội bóng Tây Á buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt, qua đó để lộ thêm khoảng trống ở hàng phòng ngự.

Đến phút 86, U23 Uzbekistan tiếp tục tận dụng tốt cơ hội để ấn định chiến thắng 3-0. Từ đường tạt bóng của đồng đội, Abdurakhmonov bật cao đánh đầu chính xác, khép lại màn trình diễn hiệu quả của đại diện Trung Á.

U23 Uzbekistan đánh bại Saudi Arabia 3-0, giành vé vào bán kết ASIAD 2026

Chiến thắng với cách biệt ba bàn cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả ở khâu dứt điểm của U23 Uzbekistan. Đội bóng không chỉ sớm tạo lợi thế mà còn duy trì được thế chủ động, đồng thời tận dụng tốt những thời điểm quan trọng để gia tăng cách biệt.

Ở chiều ngược lại, U23 Saudi Arabia không thể tạo ra bước ngoặt dù đã nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Những hạn chế trong khâu triển khai tấn công cùng khả năng tận dụng cơ hội khiến đại diện Tây Á phải chấp nhận thất bại.

U23 Uzbekistan tiếp tục hành trình chinh phục huy chương vàng ASIAD 2026

Với kết quả này, U23 Uzbekistan chính thức giành vé vào bán kết bóng đá nam ASIAD 2026, tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu tại đấu trường châu lục. Trong khi đó, U23 Saudi Arabia khép lại chiến dịch sau thất bại ở vòng tứ kết.