Phân bón Cà Mau sát cánh cùng bóng chuyền nữ quốc gia trên đấu trường quốc tế

ông Đặng Hữu Thắng - Phó Giám Đốc Marketing PVCFC trao thưởng vị trí Á quân Chặng 1 SEA V.League 2026

Mùa giải 2026 tiếp tục ghi dấu những nỗ lực và khát vọng vươn lên của bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong bối cảnh các đội tuyển trong khu vực liên tục đầu tư, điều chỉnh lực lượng và nâng cao chất lượng chuyên môn, Đội tuyển Việt Nam cũng đứng trước yêu cầu làm mới, hoàn thiện đội hình và thích nghi với cường độ thi đấu ngày càng cao. Những giải đấu quốc tế vì thế không chỉ được nhìn qua kết quả thắng - thua, mà còn là cơ hội để Ban huấn luyện đánh giá lực lượng, thử nghiệm phương án thi đấu và giúp các vận động viên tích lũy thêm kinh nghiệm quốc tế.

Tại ASIAD 2026, Đội tuyển Bóng chuyền nữ Quốc gia Việt Nam đã khép lại hành trình với vị trí hạng 7 chung cuộc Đại hội thể thao châu Á năm nay, để lại nhiều dấu ấn đáng ghi nhận với những chiến thắng thuyết phục trước Qatar, Hong Kong, và Kazakhstan. Đặc biệt, tinh thần thi đấu kiên cường trước các đối thủ hàng đầu châu lục tiếp tục cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn cũng như khả năng cạnh tranh của bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trên hành trình hướng đến những mục tiêu cao hơn, mỗi trận đấu, dù thắng hay thua, đều giúp đội tuyển nhìn rõ hơn những điểm cần cải thiện, từ bản lĩnh thi đấu, khả năng duy trì sự ổn định đến việc thích ứng trước các đối thủ có phong cách và trình độ khác nhau. Đây là những trải nghiệm cần thiết trong một hành trình phát triển dài hạn, khi mục tiêu không chỉ nằm ở thành tích của một giải đấu mà còn ở việc từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của Đội tuyển bóng chuyền nữ Quốc gia Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đại diện Phân bón Cà Mau - ông Đặng Hữu Thắng nhấn mạnh điều doanh nghiệp trân trọng ở các vận động viên không chỉ nằm ở kết quả của một giải đấu, mà còn ở tinh thần kiên trì, khả năng đứng dậy sau những thời điểm khó khăn và nỗ lực tiến bộ qua từng trận đấu. Thể thao luôn có chiến thắng và thất bại. Một hành trình phát triển bền vững vì thế cần được nhìn trong cả những thời điểm thuận lợi lẫn những giai đoạn thử thách.

Phân Bón Cà Mau đồng hành cùng đội tuyển chinh phục ASIAD Games 2026

Song hành cùng đội tuyển, Phân bón Cà Mau cũng dành những phần thưởng thiết thực như một sự ghi nhận đối với nỗ lực và tinh thần thi đấu của các vận động viên, cùng các khoản hỗ trợ đồng hành khác trong năm. Đây là sự trân trọng và niềm tin của Phân bón Cà Mau đối với những nỗ lực bền bỉ của các vận động viên trong hành trình mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam.