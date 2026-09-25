HLV Malaysia gửi thông điệp trước cuộc đối đầu Indonesia tại ASEAN Cup 2026

Theo Bola, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đặt mục tiêu ít nhất giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Chủ tịch Datuk Ab Ghani Hassan kỳ vọng Harimau Malaya cạnh tranh quyết liệt cho vị trí dẫn đầu bảng A.

Malaysia nằm cùng bảng với Indonesia, Singapore và Bangladesh. Theo thể thức giải đấu, đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chung kết, trong khi các đội xếp thứ hai tranh hạng ba. Điều này khiến kết quả từng trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với tham vọng của Malaysia.

Malaysia được kỳ vọng sẽ vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Phát biểu tại cuộc họp báo ở sân Gelora Bung Karno ngày 24/9, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận mục tiêu từ FAM tạo ra áp lực đáng kể. Tuy nhiên, nhà cầm quân này xem đó là động lực để các cầu thủ thi đấu quyết tâm hơn và yêu cầu toàn đội tập trung vào từng trận đấu thay vì chịu ảnh hưởng bởi những kỳ vọng bên ngoài.

Malaysia sẽ gặp Bangladesh trong trận ra quân tại Jakarta vào chiều 25/9. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình cạnh tranh ngôi đầu bảng A. Vì vậy, Tan Cheng Hoe muốn các học trò dành sự tập trung cao nhất cho đối thủ trước mắt.

Indonesia là cái tên nhận được nhiều sự chú ý tại bảng A và được xem là thử thách lớn đối với Malaysia. Đội bóng xứ Vạn đảo sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, qua đó được đánh giá cao về chất lượng đội hình.

HLV Tan Cheng Hoe tự tin trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026

Dù vậy, HLV Tan Cheng Hoe cho thấy Malaysia không có tâm lý e ngại trước cuộc đối đầu với Indonesia. Nhà cầm quân này cho rằng sức mạnh của đối thủ cần được tôn trọng, nhưng Harimau Malaya vẫn phải duy trì sự tự tin và tập trung vào kế hoạch thi đấu của mình.

Cuộc chạm trán Indonesia ở lượt trận thứ hai nhiều khả năng sẽ trở thành trận đấu đáng chú ý tại bảng A. Hai đội vốn có sự cạnh tranh lâu năm và mỗi lần đối đầu đều thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.

Malaysia nằm ở bảng A của FIFA ASEAN Cup 2026

Với mục tiêu cao từ FAM, Malaysia đứng trước yêu cầu phải có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Một kết quả tích cực trước Bangladesh sẽ tạo tiền đề để Harimau Malaya bước vào cuộc đối đầu Indonesia với sự chủ động và tự tin hơn.