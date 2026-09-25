Đội tuyển Việt Nam có ban cán sự mới tại FIFA ASEAN Cup 2026

Hoàng Đức và Xuân Son đều là những trụ cột giàu kinh nghiệm, vừa cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc lần đầu được trao vai trò trong ban cán sự đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo sinh năm 2004 đang có lần thứ hai được triệu tập lên đội tuyển trong năm 2026. Việc được HLV Kim Sang-sik giao trọng trách đội phó cho thấy Đình Bắc đang từng bước khẳng định vị trí trong kế hoạch của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Hoàng Đức, Xuân Son và sức trẻ của Đình Bắc được kỳ vọng tạo nên cầu nối trong phòng thay đồ, góp phần duy trì sự đoàn kết và tinh thần thi đấu của đội tuyển trong giải đấu mới.

Chia sẻ trước trận ra quân, đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức cho biết toàn đội đang háo hức với FIFA ASEAN Cup 2026.

“FIFA ASEAN Cup là một giải đấu rất mới với toàn đội và do FIFA tổ chức. Tôi rất vui. Công tác chuẩn bị của FIFA tại Indonesia cũng rất tốt. Toàn đội rất háo hức chờ trận đấu đầu tiên và hy vọng tất cả sẽ cùng nhau làm việc để đi đến đích cuối cùng”, Hoàng Đức cho hay.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines trên sân Si Jalak Harupat (Bandung) vào ngày 26.9. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt đối đầu Thái Lan ngày 29.9 và Pakistan ngày 2.10.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết.

Trong đó, cuộc đối đầu với Thái Lan ở lượt trận thứ hai được xem là trận đấu đáng chú ý của Việt Nam tại vòng bảng, đồng thời là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik kiểm chứng sức mạnh trước một đối thủ quen thuộc.