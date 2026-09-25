Thua nữ Trung Quốc phút 109, nữ Việt Nam dừng bước ở ASIAD 20

Nữ Việt Nam trải qua trận đấu đầy khó khăn trước đối thủ trên cơ Trung Quốc. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Với vị thế cửa trên, tuyển nữ Trung Quốc đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân Nagai, Nhật Bản. Trước sức ép liên tục, tuyển nữ Việt Nam lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, ưu tiên giữ cự ly đội hình và bảo vệ khu vực trước khung thành.

Các học trò HLV Hoàng Văn Phúc phải hoạt động với cường độ cao để chống đỡ những đợt lên bóng của đối thủ. Hàng thủ Việt Nam duy trì khả năng đeo bám khá tốt, dù vẫn có vài thời điểm để lộ khoảng trống khiến khung thành của Trần Thị Kim Thanh bị đặt trong tình trạng báo động.

Trung Quốc tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng trong hiệp một. Ở chiều ngược lại, tuyển nữ Việt Nam cũng có những thời điểm khiến đối thủ bất ngờ khi chủ động cầm bóng và đẩy đội hình lên cao, song chưa tạo được tình huống đủ rõ ràng để ghi bàn. Hai đội rời sân nghỉ với tỷ số 0-0.

Sang hiệp hai, thế trận không thay đổi nhiều. Trung Quốc tiếp tục kiểm soát bóng và duy trì sức ép, trong khi hàng thủ Việt Nam gần như phải hoạt động hết công suất để giữ sạch lưới. Sự tập trung giúp đội bóng áo đỏ đứng vững hết 90 phút chính thức, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Tuyển nữ Việt Nam giữ được tỷ số hòa đến phút 109. Từ một đường chuyền dài vào vùng cấm, Shao Ziqin tận dụng lợi thế thể hình, bật cao đỡ ngực làm tường cho Wang Shuang băng lên dứt điểm một chạm, đánh bại thủ môn Kim Thanh.

Trong hơn 10 phút còn lại, tuyển nữ Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể tạo ra khác biệt. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chấp nhận thất bại 0-1 trước đội bóng từng 9 lần vô địch châu Á và ba lần giành HCV ASIAD.