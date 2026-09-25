Nhận định trận đấu Thổ Nhĩ Kỳ vs Pháp, 1h45 ngày 26.9: Màn ra mắt của Zidane

Phong độ Thổ Nhĩ Kỳ vs Pháp

Thổ Nhĩ Kỳ trải qua kỳ World Cup 2026 đáng thất vọng. Dù nhận nhiều kỳ vọng trước chuyến hành quân sang Bắc - Trung Mỹ, Arda Guler và các đồng đội lại bất ngờ dừng bước ngay từ vòng bảng bởi 2 thất bại liên tiếp trước Áo và Paraguay.

Dù bẽ bàng rời cuộc chơi sớm, HLV Vincenzo Montella vẫn được trọng dụng. Song nếu tiếp tục cùng các học trò có màn thể hiện kém cỏi tại UEFA Nations League 2026/27, chiến lược gia người Italy sẽ rất khó giữ ghế.

Để giành những kết quả tích cực ở bảng A1 hứa hẹn không phải nhiệm vụ dễ dàng. Bởi đây là bảng đấu được đánh giá rất khó với các đối thủ mạnh như Pháp, Bỉ và Italy.

Ở trận ra quân, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đối diện thử thách rất lớn, chạm trán ứng viên vô địch Pháp. Sân nhà có lẽ vẫn là điểm tựa đáng kể nhất dành cho thầy trò Montella. Trong 10 lần đón khách gần đây tại Kocaeli, đội chủ nhà đã thắng tới 8.

Điểm mạnh trong hệ thống được nhà cầm quân người Ý xây dựng là khả năng tấn công khá đa dạng. Khi cần, Thổ Nhĩ Kỳ có thể chủ động kiểm soát bóng, tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân đối diện. Nhưng ở thời điểm dẫn bàn hoặc đụng độ đối thủ mạnh, Demiral và đồng đội có thể thu mình, trở nên nguy hiểm hơn trong những tình huống phản công.

Song phòng ngự lại không phải điểm sáng của Thổ Nhĩ Kỳ. Họ chỉ giữ sạch lưới 1/10 lần ra sân gần đây. Ngoài ra, trong những trận đánh quan trọng, khả năng chịu áp lực của các chân sút Thổ Nhĩ Kỳ không cao. Đơn cử như 2 trận "tịt ngòi" tại World Cup 2026 vừa qua khi đối đầu Áo và Paraguay.

Bên kia chiến tuyến, Pháp sẽ bắt đầu một chương mới cùng huyền thoại Zinedine Zidane. Kể từ thời điểm nhậm quyền thay đồng đội cũ Didier Deschamps, Zizou có xu hướng giữ nguyên cấu trúc 4-3-3 như dưới thời người tiền nhiệm.

Về cơ bản, lối chơi của "Les Bleus" có lẽ cũng không nhiều thay đổi. Tất nhiên, sẽ phải chờ trận ra mắt của Zidane trước Thổ Nhĩ Kỳ để thấy rõ hơn bộ mặt tuyển Pháp dưới triều đại mới.

Nhưng dù có xuất phát cùng sơ đồ nào, đội khách vẫn tỏ ra mạnh hơn hẳn đối thủ, đặc biệt ở khía cạnh kiểm soát và tạo áp lực lên vòng cấm đối diện, nhờ sở hữu dàn sao tấn công thượng thặng. Với Mbappe, Dembele, Olise, Barcola và Doue, tuyển Thổ Nhĩ Kỳ có thừa các phương án tiếp cận cầu môn được trấn giữ bởi Cakir.

Dẫu vậy, cũng không thể quên đây mới chỉ là trận ra mắt của Zinedine Zidane. Huyền thoại người Pháp sẽ phải đối diện bài toán cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, nơi những Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert rõ ràng chưa thể mang lại sự yên tâm.

Thông tin lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ vs Pháp

Thổ Nhĩ Kỳ: Thiếu vắng Hakan Calhanoglu và Kenan Yildiz.

Pháp: Chưa có sự phục vụ của William Saliba, Aurelien Tchouameni và Theo Hernandez vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Thổ Nhĩ Kỳ vs Pháp

Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Elmali; Ozcan, Kokcu, Yuksek; Guler, Yilmaz, Akturkoglu

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert; Camavinga, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe

Dự đoán: 1-2