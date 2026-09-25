Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 25/9: Việt Nam có thêm HCĐ

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 mới nhất

Đoàn thể thao Việt Nam có thêm niềm vui huy chương trong ngày thi đấu 25/9 tại ASIAD 2026 khi môn canoeing tiếp tục ghi dấu ấn. Cặp VĐV Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương xuất sắc giành huy chương đồng nội dung kayak đôi nữ 500m với thành tích 1 phút 57 giây 255.

Đây là tấm huy chương đầu tiên của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu này, đồng thời cũng là tấm HCĐ thứ 5 của canoeing Việt Nam tại ASIAD 2026. Thành tích của hai nữ VĐV tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của canoeing Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Trong những ngày tranh tài vừa qua, canoeing là một trong những môn mang về nhiều huy chương cho đoàn Việt Nam, góp phần cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp ASIAD 2026.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 sau ngày 24/9 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của Trung Quốc. Đoàn thể thao của đất nước tỷ dân đã giành 80 HCV, 30 HCB và 20 HCĐ, tổng cộng 130 huy chương, bỏ xa phần còn lại về số lần bước lên bục cao nhất.

Nhật Bản giữ vị trí thứ hai với 20 HCV, 34 HCB và 37 HCĐ, tổng cộng 91 huy chương. Chủ nhà có số HCB và HCĐ khá lớn nhưng khoảng cách HCV với Trung Quốc vẫn rất xa. Xếp thứ ba là Hàn Quốc với 10 HCV, 12 HCB và 28 HCĐ, tổng cộng 50 huy chương.

Đoàn Thể thao Việt Nam hiện đứng thứ 20 với 1 HCV, 1 HCB, 15 HCĐ, tổng cộng 16 huy chương. Ngày 24/9 chứng kiến Việt Nam liên tiếp bổ sung huy chương ở wushu, rowing, cử tạ, điền kinh và thể thao điện tử. Dù chưa có thêm HCV, thành tích trong ngày giúp tổng số huy chương của Việt Nam tăng mạnh, tạo đà cho các nội dung thi đấu tiếp theo.