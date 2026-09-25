Đội hình dự kiến U23 Việt Nam đấu Hàn Quốc: HLV Đinh Hồng Vinh chọn lực lượng mạnh nhất

U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026 với vị trí nhì bảng C sau 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Ở lượt cuối, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh để thua U23 Uzbekistan 0-2 nhưng vẫn hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng.

U23 Việt Nam chạm trán U23 Hàn Quốc để dành quyền vào bán kết ASIAD 2026

Đối thủ của U23 Việt Nam là U23 Hàn Quốc, đội đứng đầu bảng D với thành tích toàn thắng. Trận tứ kết diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9 được xem là thử thách lớn, HLV Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng ưu tiên những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có phong độ ổn định nhất. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Xuân Bắc có thể khiến tuyến giữa U23 Việt Nam phải điều chỉnh.

Lịch thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: SCTV

Cao Văn Bình nhiều khả năng tiếp tục được lựa chọn trong khung gỗ. Thủ môn của U23 Việt Nam đã thi đấu ổn định trong hành trình vòng bảng và được kỳ vọng trở thành điểm tựa trước sức ép lớn từ hàng công Hàn Quốc.

Phía trên, bộ ba trung vệ có thể gồm Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức và Lê Nguyên Hoàng. Đây là phương án giúp U23 Việt Nam duy trì hệ thống phòng ngự ba người quen thuộc, đồng thời tăng khả năng chống bóng bổng và tranh chấp trực tiếp.

Ở hai hành lang, Nguyễn Phi Hoàng nhiều khả năng đảm nhiệm cánh trái, trong khi Phạm Minh Phúc được bố trí bên phải. Cặp cầu thủ chạy biên này vừa phải hỗ trợ phòng ngự, vừa đóng vai trò quan trọng trong những tình huống chuyển trạng thái. Trước một U23 Hàn Quốc có tốc độ và khả năng gây sức ép cao, khả năng lên xuống liên tục của hai cầu thủ này sẽ đặc biệt quan trọng.

Nguyễn Xuân Bắc là một trong những trường hợp được quan tâm nhất trước trận tứ kết. Tiền vệ này gặp chấn thương trong trận thua U23 Uzbekistan và việc có thể ra sân trước Hàn Quốc vẫn bỏ ngỏ. HLV Đinh Hồng Vinh cũng cho biết Ban huấn luyện sẽ căn cứ vào tình trạng thể lực thực tế để đưa ra phương án nhân sự.

Nếu Xuân Bắc không kịp bình phục, Nguyễn Quang Vinh có thể được trao nhiệm vụ án ngữ trước hàng thủ. Bên cạnh đó, Nguyễn Thái Quốc Cường nhiều khả năng tiếp tục đảm nhận vai trò kết nối giữa phòng ngự và tấn công. Đây là khu vực U23 Việt Nam cần đặc biệt chú trọng bởi U23 Hàn Quốc sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng và chuyển trạng thái nhanh.

Trên hàng công, Nguyễn Quốc Việt có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí trung phong. Hai bên cánh là Nguyễn Ngọc Mỹ và Nguyễn Thanh Nhàn. Thanh Nhàn đã để lại dấu ấn trong chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines và được kỳ vọng tiếp tục phát huy khả năng tăng tốc, khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Với Nguyễn Quốc Việt, nhiệm vụ quan trọng là giữ bóng, tranh chấp với các trung vệ U23 Hàn Quốc và tạo khoảng trống cho những cầu thủ chơi phía sau. U23 Hàn Quốc được đánh giá là thử thách lớn nhất của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026. Đội bóng xứ kim chi sở hữu lực lượng mạnh với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và đã toàn thắng ở vòng bảng.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc tại tứ kết ASIAD 2026

Trong thế trận được dự báo chịu nhiều sức ép, U23 Việt Nam nhiều khả năng ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công. Khả năng tận dụng những tình huống chuyển trạng thái sẽ là một trong những chìa khóa để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tạo bất ngờ. Trận tứ kết U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9. Đây là cuộc đối đầu quyết định tấm vé vào bán kết ASIAD 2026.