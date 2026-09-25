Quang Hải vắng mặt, ai là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026?

Chiều 25-9, huấn luyện viên Kim Sang-sik chính thức công bố Ban cán sự đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, với tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đảm nhiệm vai trò đội trưởng; hai đội phó là Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc.

Ban cán sự đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son đều là những gương mặt giàu kinh nghiệm của đội tuyển Việt Nam. Cả hai vừa cùng đội tuyển Việt Nam hoàn thành hành trình bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Nguyễn Đình Bắc được trao vai trò trong Ban cán sự đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 đang có lần thứ 2 góp mặt tại đội tuyển Việt Nam trong năm 2026 và tiếp tục được huấn luyện viên Kim Sang-sik trao cơ hội thể hiện trong một giải đấu do FIFA tổ chức.

Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Hoàng Đức, Xuân Son và sức trẻ của Đình Bắc, Ban cán sự đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì sự đoàn kết, gắn kết trong tập thể, hướng tới mục tiêu đạt kết quả tốt tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Trước đó, Quang Hải là đội trưởng đội tuyển Việt Nam trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, trước đó Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông báo Quang Hải không thể tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương lật cổ chân và huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập bổ sung cầu thủ Võ Hoàng Minh Khoa.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26-9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia). Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lần lượt gặp Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10.