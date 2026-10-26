Hà Nội vươn tầm

Bánh chưng từ lâu đã trở thành món ăn gắn với Tết cổ truyền của người Việt, tượng trưng cho sự sum vầy và lòng biết ơn đối với nguồn cội. Để giữ trọn hương vị quen thuộc, mỗi chiếc bánh đòi hỏi sự tỉ mỉ trong khâu chọn nguyên liệu, kỹ thuật chế biến cùng kinh nghiệm được trao truyền qua nhiều thế hệ. Tại làng nghề bánh chưng Tranh Khúc (xã Nam Phù, Hà Nội), những bí quyết làm bánh truyền thống vẫn được gìn giữ, song hành với những đổi thay để nghề xưa tiếp tục phát triển trong đời sống hôm nay.