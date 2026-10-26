Hà Nội vươn tầm
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Hà Nội vinh dự tự hào
Thủ đô tỏa sáng, dạt dào niềm tin
Trái tim cả nước hướng về
Tinh hoa hội tụ, nghĩa tình gần xa
Tầm nhìn mở rộng bao la
Chỉnh trang, nâng cấp khang trang phố phường
Vành đai một… vành đai năm
Tầng cao, tầng thấp, tầng hầm nối nhau
Giao thông thông suốt trước sau,
Lưu thông thuận tiện, nhịp cầu an yên.
Vua Lý Thái Tổ anh minh
Tầm nhìn rộng mở, dựng thành Thăng Long
Hồ Chí Minh, bậc thiên tài,
Dẫn đường dân tộc đến đài vinh quang.
Ba Đình rực ánh bình minh,
Việt Nam độc lập, hòa bình muôn năm.
Hà Nội phát triển rạng ngời
An ninh chính trị cuộc đời văn minh
Thủ đô tươi đẹp, nghĩa tình
Xứng danh Thành phố Hòa bình mến yêu.
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(*) Cụ Phạm Thị Dẫn (85 tuổi) là thân mẫu Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ha-noi-vuon-tam-10440595.html