Văn hóa

Hà Nội vươn tầm

*****

Đại Biểu Nhân Dân
Gốc
Quảng trường Ba Đình. Nguồn: TITC

Quảng trường Ba Đình. Nguồn: TITC

Hà Nội vinh dự tự hào

Thủ đô tỏa sáng, dạt dào niềm tin

Trái tim cả nước hướng về

Tinh hoa hội tụ, nghĩa tình gần xa

Tầm nhìn mở rộng bao la

Chỉnh trang, nâng cấp khang trang phố phường

Vành đai một… vành đai năm

Tầng cao, tầng thấp, tầng hầm nối nhau

Giao thông thông suốt trước sau,

Lưu thông thuận tiện, nhịp cầu an yên.

Vua Lý Thái Tổ anh minh

Tầm nhìn rộng mở, dựng thành Thăng Long

Hồ Chí Minh, bậc thiên tài,

Dẫn đường dân tộc đến đài vinh quang.

Ba Đình rực ánh bình minh,

Việt Nam độc lập, hòa bình muôn năm.

Hà Nội phát triển rạng ngời

An ninh chính trị cuộc đời văn minh

Thủ đô tươi đẹp, nghĩa tình

Xứng danh Thành phố Hòa bình mến yêu.

-----

(*) Cụ Phạm Thị Dẫn (85 tuổi) là thân mẫu Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Cụ Phạm Thị Dẫn (85 tuổi)

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ha-noi-vuon-tam-10440595.html