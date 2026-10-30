Chàng trai phố cổ mang tình yêu trà lên đỉnh Tà Xùa

Giữa biển mây Tà Xùa, Nguyễn Thành Kiên, chàng trai phố cổ Hà Nội, chọn gắn bó với nghề sao trà Shan Tuyết thủ công bằng chảo gang.

Từ tình yêu trà, anh phát triển trải nghiệm “Sao trà trên mây”, giúp du khách trực tiếp hái chè, chế biến và thưởng thức thành phẩm. Không chỉ quảng bá sản phẩm địa phương, mô hình còn góp phần đưa văn hóa trà đến gần hơn với du khách.

Tuy nhiên, việc thiếu nhân lực kế cận, khó khăn trong truyền nghề và phát triển sinh kế vẫn là thách thức. Kiên mong muốn xây dựng mô hình cộng đồng, để người dân bản địa cùng tham gia gìn giữ, phát triển nghề sao trà và tạo thêm bản sắc cho du lịch Tà Xùa./.