Gia Lai: Rộn ràng chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch hưởng ứng Festival Cồng chiêng 2026

Ngày 30/10, UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, hưởng ứng Festival Cồng chiêng, Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026.

Festival Cồng chiêng - Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11 tại phường Pleiku và xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Sự kiện nhằm quảng bá không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch và những sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Xã Biển Hồ tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, hưởng ứng Festival Cồng chiêng

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch được tổ chức, tạo thêm những trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách khi đến Gia Lai vào mùa hoa dã quỳ. Nổi bật là các chương trình trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc; giao lưu giữa các đội văn nghệ, nghệ nhân; phục dựng lễ cúng nhà rông mới của người Jrai và ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng làng Ia Nueng.

Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn, giải thể thao các dân tộc thiểu số xã Biển Hồ, phiên chợ OCOP, không gian văn hóa cà phê, giới thiệu đặc sản và ẩm thực truyền thống cùng các trò chơi dân gian.

Chuỗi sự kiện diễn ra trong 3 ngày (từ 30/10 - 1/11) tại làng Ia Gri, làng Ia Nueng và khu vực núi lửa Chư Đăng Ya

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trịnh Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ cho biết, địa phương sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc như danh thắng Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, những đồi chè xanh mát, hàng thông trăm tuổi cùng các ngôi làng truyền thống giàu bản sắc văn hóa.

Đây cũng là vùng đất còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa quý báu của đồng bào Jrai, thể hiện qua tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang và các lễ hội truyền thống.

Thông qua chuỗi sự kiện, xã Biển Hồ mong muốn quảng bá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống và sản phẩm đặc trưng của địa phương; đồng thời tăng cường kết nối giữa nghệ nhân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và du khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Những cô gái Jrai cùng điệu múa xoang uyển chuyển tại lễ hội

Theo ông Sang, chuỗi hoạt động lần này không chỉ là dịp giới thiệu những giá trị văn hóa, cảnh quan và sản vật địa phương mà còn tạo không gian gặp gỡ, giao lưu, kết nối các chủ thể tham gia phát triển du lịch. Qua đó, khơi dậy ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đưa những giá trị truyền thống trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Festival Cồng chiêng, Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026, gắn với các chương trình của Năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Nguyên giàu bản sắc đến với du khách trong nước và quốc tế.