Bắc Ninh: Ấn tượng khai mạc tuần Lễ hội Ẩm thực Yên Thế năm 2026

Tối 30/10, tại đình Ba Tầng Mái (Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám), xã Yên Thế tổ chức khai mạc Lễ hội Ẩm thực Yên Thế năm 2026. Tới dự có đại diện một số cơ quan của trung ương; lãnh đạo các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố và đông đảo Nhân dân, du khách.

Đồng chí Phan Tùng Dương phát biểu khai mạc Lễ hội Ẩm thực Yên Thế.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phan Tùng Dương, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội nhấn mạnh: Yên Thế là vùng đất cổ, nơi hội tụ, lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa, lịch sử và được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Trải qua hàng ngàn năm dựng xây và phát triển, vùng đất này đã hình thành nên một bản sắc văn hóa độc đáo, giàu truyền thống yêu nước, đoàn kết và nghĩa khí.

Yên Thế không chỉ được nhận diện bằng những trang sử hào hùng của phong trào khởi nghĩa do Anh hùng Hoàng Hoa Thám lãnh đạo mà còn được nhớ đến với màu xanh của đồi rừng, những mùa cây trái, nếp nhà truyền thống, tiếng nói, trang phục, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc; các sản phẩm OCOP, ẩm thực đặc trưng, đặc sản của địa phương.

Mỗi nét văn hóa, mỗi sản phẩm ẩm thực đều mang trong mình một câu chuyện, cốt truyện có ý nghĩa sâu xa, gắn liền với người dân Yên Thế. Nổi bật là thương hiệu Gà đồi Yên Thế, các sản phẩm OCOP, chè xanh, mật ong rừng, thương phẩm thịt dê, các món ăn truyền thống và những sản vật đặc trưng khác. Đó là những “sứ giả” đưa câu chuyện văn hóa ẩm thực Yên Thế đến với bạn bè và du khách.

Đại biểu và Nhân dân dự khai mạc Lễ hội Ẩm thực Yên Thế.

Tuần Lễ hội ẩm thực với chuỗi hoạt động phong phú góp phần tạo lên một bức tranh Yên Thế mộc mạc mà giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là không gian gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, văn hóa và kinh tế, giữa người sản xuất với người tiêu dùng. Qua đó tạo không khí vui tươi, hấp dẫn, để người dân và du khách có cơ hội trực tiếp tham gia, trải nghiệm và cảm nhận chiều sâu của vùng đất Yên Thế.

Tiết mục mở màn chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc.

Ngay sau nghi thức khai mạc là chương trình nghệ thuật, tái hiện câu chuyện văn hóa ẩm thực Yên Thế qua các thời kỳ phát triển, gắn với phong trào khởi nghĩa Yên Thế. Hình ảnh vùng đất Phồn Xương, cuộc khởi nghĩa Yên Thế và Anh hùng Hoàng Hoa Thám hiện lên hào hùng, đan xen những sắc màu văn hóa, không gian núi rừng và hương vị ẩm thực đặc trưng.

Các tiết mục như “Lửa thiêng Yên Thế”, “Hương rừng Yên Thế”, “Những cô gái Yên Thế”, “Khát vọng vươn xa”, “Bắc Ninh thành phố anh hùng”, “Sáng mãi bản hùng ca”… tạo mạch kết nối giữa truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển hôm nay. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật trung ương và các câu lạc bộ văn nghệ địa phương.

Tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc vùng đất Yên Thế.

Lễ hội diễn ra từ ngày 30/10 đến hết 5/11 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và ẩm thực. Điểm nhấn là gần 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm ẩm thực, nông sản của các thôn, bản và xã, gian hàng thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong cả nước. Các gian hàng được thiết kế, bài trí bằng vật liệu truyền thống như tre, nứa, lá, rơm rạ; kết hợp giới thiệu câu chuyện sản phẩm, tạo không gian gần gũi, đậm bản sắc văn hóa vùng trung du, miền núi.

Tiết mục "Một dáng cầu vồng" gây ấn tượng tại lễ khai mạc.

Tại lễ hội, sản phẩm gà đồi Yên Thế được tập trung quảng bá thông qua các câu chuyện và món ăn đậm hương vị. Nhiều sản phẩm OCOP, món ăn truyền thống của địa phương và ẩm thực ba miền cũng được giới thiệu, phục vụ nhu cầu thưởng thức của người dân, du khách. Nhân dịp này diễn ra hội thi quay lợn, quay dê, nướng gà lá sen, đắp ủ đất, giã bánh giầy truyền thống tạo cơ hội để người dân các thôn, bản thể hiện kinh nghiệm chế biến, bí quyết tạo nên hương vị riêng của từng món ăn. Các hội thi: Chim hót, chọi dê, người đẹp mặc trang phục dân tộc đẹp, nấu bữa cơm gia đình; đặc biệt là hội thi “Đôi gà đẹp” và bán đấu giá phục vụ hoạt động từ thiện của địa phương… góp phần làm cho chương trình thêm ý nghĩa.

Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra các hoạt động biểu diễn hát chèo, hát then, giao lưu nhảy sạp, dân vũ thể hiện nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng vui tươi. Bên cạnh đó, không gian trưng bày sinh vật cảnh và tiệc trà, thưởng ngoạn các loại trà được tổ chức giúp tăng thêm sức hấp dẫn của lễ hội.

Với chuỗi hoạt động đặc sắc, Lễ hội Ẩm thực Yên Thế năm 2026 tạo không gian trải nghiệm, thưởng thức và tìm hiểu văn hóa ẩm thực cho người dân, du khách. Đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Đây là cơ hội để địa phương quảng bá sâu rộng thương hiệu gà đồi Yên Thế cùng các sản vật đặc trưng, gắn bảo tồn giá trị truyền thống với phát triển dịch vụ, du lịch và nâng cao giá trị sản phẩm quê hương.