Thái Nguyên khai mạc Liên hoan trình diễn, giới thiệu ẩm thực về Trà

Ngày 30.10, tại Không gian Ẩm thực, Phố đi bộ Trung tâm, phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) diễn ra khai mạc Liên hoan trình diễn, giới thiệu ẩm thực về Trà trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Tham dự chương trình có Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên Vũ Thị Thu Hường; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Đỗ Trọng Hiệp; các chuyên gia, đầu bếp, nghệ nhân, đại diện nhà hàng cùng đông đảo người dân và du khách.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên tham dự sự kiện

Với chủ đề “30 món ngon - Ngàn sắc vị Trà”, chương trình giới thiệu 30 món ăn được chế biến sáng tạo từ trà mang đến những cách kết hợp mới giữa nguyên liệu trà và nghệ thuật ẩm thực.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã tặng hoa, trao giấy chứng nhận cho các chuyên gia, đầu bếp, nghệ nhân và đại diện nhà hàng tham gia Liên hoan.

Điểm nhấn của Liên hoan là hoạt động trình diễn chế biến các món ăn đặc sắc như phi lê cá ngừ, xôi chiên phồng trà xanh, bánh mì khổng lồ trà xanh nặng 10kg và phở trà cuộn ba miền, với sự tham gia của 30 đầu bếp.

Bên cạnh hoạt động trình diễn, đại biểu và du khách còn được hướng dẫn, tìm hiểu quy trình chế biến, trực tiếp trải nghiệm và thưởng thức các món ăn từ trà.

Liên hoan là dịp tôn vinh giá trị cây chè, văn hóa trà và những nét đặc sắc trong nghệ thuật thưởng trà của người dân Thái Nguyên.

Không gian sự kiện với nhiều món ăn từ nguyên liệu trà xanh

Thông qua việc đưa trà vào chế biến các món ăn, chương trình góp phần mở rộng cách tiếp cận, khai thác giá trị của loại nông sản đặc trưng này trong đời sống hiện đại.

Qua đó, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, quảng bá hình ảnh và nâng cao sức hấp dẫn của hình ảnh vùng đất và con người Thái Nguyên.

Đây cũng là dịp kết nối các chuyên gia, đầu bếp, nghệ nhân và đơn vị kinh doanh ẩm thực nhằm thúc đẩy sáng tạo món ăn mới từ trà đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với du khách.

Một số hình ảnh ghi nhận tại sự kiện:

Toàn cảnh lễ khai mạc

Các đầu bếp chế biến món ăn từ nguyên liệu trà xanh

Lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên chụp hình lưu niệm cùng các đầu bếp ,nghệ nhân

Sự kiện thu hút người dân đến tham quan, thưởng thức ẩm thực