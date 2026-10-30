Vườn quốc gia Thái Lan thông báo 'đã đủ ma' dịp Halloween

Bên trong Vườn quốc gia Khao Chamao-Khao Wong, nằm trên địa bàn 2 tỉnh Rayong và Chanthaburi, Thái Lan.

Ngày 30/10, Vườn quốc gia Khao Chamao-Khao Wong, nằm trên địa bàn 2 tỉnh Rayong và Chanthaburi, Thái Lan, đăng thông báo "đề nghị nhân viên không hóa trang thành ma" nhân dịp Halloween. Bài viết đi kèm loạt hình ảnh cảnh quan thiên nhiên có vẻ hoang vắng, u ám, tạo cảm giác rùng rợn, theo tờ Khaosod.

"Gửi toàn thể nhân viên, nhân dịp Halloween, đề nghị mọi người đồng loạt không hóa trang thành ma, bởi lực lượng ma trong khu vực hiện đã đủ rồi. Chừng ấy vẫn chưa đủ đáng sợ hay sao?", trang Facebook của vườn quốc gia hóm hỉnh đăng tải.

Thông báo nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn cầu. Một số ý kiến đùa rằng không ngạc nhiên khi nơi này được xem là một trong những vườn quốc gia mang màu sắc ma quái ở Thái Lan, bởi ngay cả trang Facebook chính thức cũng tự đùa về không khí nơi đây trong dịp Halloween.

Vườn quốc gia khuyến cáo ngoài tình yêu thiên nhiên, du khách "có lẽ cần chuẩn bị tinh thần vững vàng", nếu không có thể gặp những trải nghiệm khiến họ nổi da gà.

Khung cảnh u ám bên trong Vườn quốc gia Khao Chamao-Khao Wong, Thái Lan.

Đằng sau "lời đùa về những bóng ma" là một khu bảo tồn rộng khoảng 84 km2, nổi bật với địa hình núi rừng, hệ sinh thái đa dạng và nhiều loài động vật hoang dã. Được thành lập năm 1975, nơi đây do Cục Bảo tồn động vật hoang dã và thực vật Thái Lan quản lý. Năm 2019, vườn quốc gia đón 218.430 lượt khách.

Khao Chamao-Khao Wong có hệ động vật phong phú nhờ nằm gần Khu bảo tồn động vật hoang dã Khao Ang Rue Nai. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài thú có kích thước lớn và quý hiếm, vốn cần những vùng hoang dã rộng để tồn tại. Các loài thú được ghi nhận gồm voi châu Á, bò tót, mang Ấn Độ, nai sambar, vượn mào và khỉ đuôi dài ăn cua.

Dọc các con suối và hồ nước, du khách đôi khi có thể bắt gặp thằn lằn rồng nước xanh. Đây là loài bò sát sống trên cây, hoạt động ban ngày và tương đối hiền.

Ngoài ra, hệ sinh thái nơi đây còn có đại bàng mào, cú gỗ nâu, vẹt treo xanh, chim hút mật đỏ, sơn dương Đông Dương, lợn rừng và mèo báo. Trăn gấm, một trong những loài rắn lớn nhất châu Á, cũng xuất hiện trong khu vực và có thể dài hơn 6 m.

Bên cạnh hệ động thực vật phong phú, núi Khao Chamao-Wong nổi tiếng với những thác nước, nổi bật nhất là thác Khao Chamao, bắt nguồn từ đỉnh núi Chamao. Thác có 8 tầng, dòng nước chảy qua chiều dài hơn 3 km. Một lối đi men theo thác cho phép du khách lần lượt khám phá từng tầng và tiếp tục hành trình lên phía trên.

Hệ sinh thái bên trong Vườn quốc gia Khao Chamao-Khao Wong, Thái Lan.

Đan Châu