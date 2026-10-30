Hòa thượng Thích Thanh Quyết: 'Vị tha là sống mãi, phúc đức là vô lượng'

Quốc hội Khóa XVI

Giáo dục cội nguồn và cảnh báo "tác dụng phụ" của xã hội số

Mở đầu bài phát biểu, Hòa thượng Thích Thanh Quyết đánh giá cao những thành tựu kinh tế vĩ mô, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát và đặc biệt là chiến dịch 500 ngày đêm quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ…

Dành sự quan tâm lớn cho nền giáo dục nước nhà, đại biểu kiến nghị Chính phủ ưu tiên rà soát, đầu tư kinh phí để lấp khoảng trống thiếu hụt hơn 70.000 phòng học hiện nay.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết (đoàn Quảng Ninh). Ảnh: PHẠM THẮNG

Hòa thượng Thích Thanh Quyết cũng cho rằng giáo dục trải nghiệm lịch sử, di sản và văn hóa phải được chú trọng nhằm nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách, giúp học sinh chuyển hóa tri thức cội nguồn thành lối sống trách nhiệm với bản thân và xã hội.

Đứng trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, Hòa thượng đề nghị Chính phủ cập nhật dự báo xu hướng các ngành nghề phát triển trong tương lai để định hướng nhân lực đi đúng quỹ đạo.

Mặt khác, dù công dân số là thành quả vĩ đại của khoa học, Hòa thượng Thích Thanh Quyết vẫn đưa ra một lời cảnh báo sâu sắc: "Một khi ‘số’ phát huy tác dụng phụ, hậu quả khôn lường".

Do đó, ông cho rằng sự phát triển công nghệ phải luôn đi kèm với các biện pháp kiểm soát để bảo đảm sự cân bằng, phát triển bền vững cho đất nước.

Đạo lý từ bi và sự thấu cảm với Bộ trưởng Y tế

Điểm nhấn xúc động nhất trong bài phát biểu là những chia sẻ thẳng thắn về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) được Bộ Y tế trình Quốc hội lần này.

Đứng trên quan điểm của nhà Phật, Hòa thượng Thích Thanh Quyết khẳng định đây là một đạo luật rất nhân đạo, rất từ bi, tiệm cận với tinh thần cứu khổ, cứu nạn của Đức Phật, hay câu chuyện Công chúa Ba chùa Hương Tích từng dùng tay, mắt để cứu cha, cứu người.

Tuy nhiên, do vấn đề giáo hóa chưa đúng mức, một số người thiếu thông tin suy diễn sai lệch, đi ngược với các giá trị nhân văn của dự án luật. "Từ ý nghĩa nhân đạo lại trở thành một tội đồ, thương thay Bộ trưởng Y tế", vị đại biểu thẳng thắn thốt lên.

Nhấn mạnh hiến tạng là sự tiếp nối thiêng liêng của sự sống, Hòa thượng Thích Thanh Quyết chia sẻ triết lý thâm sâu: "Nếu chúng ta, kể cả những người còn ít tuổi, không còn đủ duyên để trụ trên thế gian này mà một phần cơ thể được chuyển sang sống ở cơ thể người khác thì người đó vẫn còn sống. Vị tha là sống mãi, phúc đức là vô lượng".

Hòa thượng Thích Thanh Quyết cho biết hiện nay hàng ngàn tăng ni tại Học viện Phật giáo vẫn thường xuyên hiến máu, đăng ký hiến mô tạng, và bản thân ông cũng khẳng định: "Tôi đã xin hiến tất".

Biến cơ sở tôn giáo thành không gian văn hóa, rèn luyện

Khép lại bài phát biểu, Hòa thượng Thích Thanh Quyết nhắc lại lời phát động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc mỗi người dân tự rèn luyện một môn thể thao phù hợp. Theo ông, trí tuệ Nhân dân được bồi đắp, sức khỏe Nhân dân được chăm lo và bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn chính là nền móng để hưng thịnh quốc gia.

Từ đó, Hòa thượng Thích Thanh Quyết mong muốn các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các chức sắc tôn giáo cùng chung tay, biến những khoảng sân chùa, sân nhà thờ thành những không gian học tập, rèn luyện thể thao và giáo dục nhân cách, bồi đắp tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.