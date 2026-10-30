Đà Nẵng mở màn chuỗi sự kiện văn hóa cuối năm với DACC 2026
Sự kiện kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026 (DACC 2026) đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Đà Nẵng tối 30-10. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện văn hóa, di sản, nghệ thuật cuối năm 2026 trên địa bàn thành phố, hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho công chúng và du khách yêu nghệ thuật trong & ngoài nước.
Đến dự có Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương.
Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) thành phố phối hợp các nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo trong và ngoài nước tổ chức, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, chuyên gia, tổ chức văn hóa tại Đà Nẵng và các khách mời trong nước, khu vực Đông Nam Á.
Với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”, DACC 2026 diễn ra tại 2 địa điểm: Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, giới thiệu hơn 20 hoạt động phong phú gồm triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, múa đương đại, workshop, art tours, tọa đàm cùng các không gian kết nối.
Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL thành phố Nguyễn Thị Hội An nhấn mạnh, thông qua chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”, Ban Tổ chức (BTC) muốn gửi gắm thông điệp: di sản không chỉ là giá trị quá khứ cần gìn giữ, mà còn là nguồn cảm hứng để sáng tạo và kiến tạo tương lai.
BTC kỳ vọng DACC 2026 sẽ từng bước trở thành hoạt động thường niên, tạo dựng không gian giao lưu, hợp tác giữa các nghệ sĩ với nhau và giữa nghệ sĩ với công chúng; đồng thời mở rộng kết nối văn hóa, nghệ thuật giữa Đà Nẵng với các địa phương và quốc tế. Thông qua các hình thức thể hiện đa dạng, những giá trị di sản sẽ tiếp tục được kể bằng ngôn ngữ mới, gần gũi hơn với đời sống đương đại.
Từ hai không gian di sản trọng điểm của thành phố, DACC 2026 mở ra hành trình kết nối ký ức lịch sử với nghệ thuật đương đại, nơi di sản được diễn giải bằng những góc nhìn mới mẻ và khơi nguồn sáng tạo hướng đến tương lai.
Sự kiện kéo dài đến ngày 8-11.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/da-nang-mo-man-chuoi-su-kien-van-hoa-cuoi-nam-voi-dacc-2026-post360248.html