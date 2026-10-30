Đà Nẵng mở màn chuỗi sự kiện văn hóa cuối năm với DACC 2026

Ban Tổ chức cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc sự kiện. Ảnh: P.T

Đến dự có Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương.

Trình diễn nghệ thuật áo dài và trang phục truyền thống mở màn tại sự kiện. Ảnh: P.T

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) thành phố phối hợp các nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo trong và ngoài nước tổ chức, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, chuyên gia, tổ chức văn hóa tại Đà Nẵng và các khách mời trong nước, khu vực Đông Nam Á.

Với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”, DACC 2026 diễn ra tại 2 địa điểm: Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, giới thiệu hơn 20 hoạt động phong phú gồm triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, múa đương đại, workshop, art tours, tọa đàm cùng các không gian kết nối.

Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh cùng lãnh đạo Sở VH-TT&DL tặng hoa cho các nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo trong, ngoài nước tham gia sự kiện. Ảnh: P.T

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL thành phố Nguyễn Thị Hội An nhấn mạnh, thông qua chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”, Ban Tổ chức (BTC) muốn gửi gắm thông điệp: di sản không chỉ là giá trị quá khứ cần gìn giữ, mà còn là nguồn cảm hứng để sáng tạo và kiến tạo tương lai.

BTC kỳ vọng DACC 2026 sẽ từng bước trở thành hoạt động thường niên, tạo dựng không gian giao lưu, hợp tác giữa các nghệ sĩ với nhau và giữa nghệ sĩ với công chúng; đồng thời mở rộng kết nối văn hóa, nghệ thuật giữa Đà Nẵng với các địa phương và quốc tế. Thông qua các hình thức thể hiện đa dạng, những giá trị di sản sẽ tiếp tục được kể bằng ngôn ngữ mới, gần gũi hơn với đời sống đương đại.

Du khách nước ngoài tham quan triển lãm tại sự kiện. Ảnh: P.T

Từ hai không gian di sản trọng điểm của thành phố, DACC 2026 mở ra hành trình kết nối ký ức lịch sử với nghệ thuật đương đại, nơi di sản được diễn giải bằng những góc nhìn mới mẻ và khơi nguồn sáng tạo hướng đến tương lai.

Sự kiện kéo dài đến ngày 8-11.