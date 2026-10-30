Lực lượng vũ trang TP. Hải Phòng sẵn sàng cho Lễ duyệt binh tháng 11

Chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành kỷ niệm 80 năm lực lượng vũ trang thành phố (20.11.1946 - 20.11.2026) có 70 khối tham gia với hơn 6.000 người.

Lễ kỷ niệm và chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành chính thức diễn ra lúc 8 giờ ngày 20.11.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã hoàn tất tuyển chọn lực lượng, tổ chức huấn luyện tập trung theo từng cụm, tiến tới hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt ngày 18.11.

Cùng với chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày đêm mẫu mực, sáng tạo, quyết thắng” từ ngày 2.9 đến 20.11.2026; tôn tạo, tu bổ, chỉnh trang, đặt bia, gắn biển tại 6 di tích lịch sử gắn với quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang thành phố; tổ chức Ngày hội Thắm tình quân - dân ở 2 cấp thành phố và cơ sở.

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, kỷ niệm 80 năm lực lượng vũ trang thành phố là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; đồng thời khẳng định quyết tâm gìn giữ, bồi đắp, phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” trong giai đoạn mới.

TP. Hải Phòng sẵn sàng cho Lễ duyệt binh vào tháng 11

Hướng tới ngày hội lớn, chính quyền và quân dân Hải Phòng đã sớm triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực. Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống tạo sức hút lớn với hơn 40.000 bài thi viết và hàng chục nghìn lượt tham gia trực tuyến mỗi tuần.

Chương trình dự kiến thu hút hàng nghìn người tham dự

Đợt thi đua cao điểm mang tên "80 ngày đêm mẫu mực, sáng tạo, quyết thắng" phát động từ dịp 2.9 vẫn đang lan tỏa mạnh mẽ khắp các đơn vị.

Xuyên suốt tháng 11, thành phố Cảng sẽ được phủ kín bởi bầu không khí lễ hội lịch sử. Các hoạt động nổi bật khác bao gồm: Lễ báo công dâng Bác (8.11); gặp mặt các thế hệ cán bộ quân đội nghỉ hưu; triển lãm ảnh và chiếu phim lịch sử tại khu vực trung tâm (14.11 - 21.11); chương trình nghệ thuật giao lưu tọa đàm (tối 16.11).

Ngay từ đầu tháng 11, các tuyến giao thông trọng điểm như đường 353, Lê Duẩn, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Đỗ Mười sẽ được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano cổ động trực quan, sẵn sàng đón các đoàn đại biểu Trung ương, Quân khu và nhân dân về chung vui trong ngày hội lớn của Lực lượng vũ trang thành phố.

Với quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, đoàn kết, hiệp đồng, các quân nhân đang nỗ lực cao nhất, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.